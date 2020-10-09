Kıyafeti açık saçık bulundu! 'Taciz edildim'

Kayla Eubanks başına gelen olayı, söz konusu kıyafetin fotoğraflarını içeren bir dizi tweet aracılığıyla belgeledi.

Kayla, "@ SouthwestAir'in kıyafetlerimi neden böyle denetlediğini gerçekten bilmek istiyorum," diyerek olay hakkında ilk tweeti attı.

"Kıyafetim uçuşumu kendim, diğer yolcular ve hatta pilot için nasıl etkileyecek? Uçağa binmek için para ödeyen müşteriler için kıyafet kodunuz var mı?''

Videolardan birinde, Eubanks'in bir Southwest çalışanıyla, uçağa binemeyeceğini söyleyen kıyafet yönetmeliğini görmek isteyen bir konuşma yaptığı, videoda Eubanks'in yönetmeliği görmek için 30 dakika beklediğini söylediği duyuldu.

Eubanks çalışana 'Eğer oradaysa, yönetmeliği neden bulamıyorsunuz? Eğer oradaysa, neden hepiniz bilmiyorsunuz?' şeklinde sorular yöneltti.

Eubanks, attığı tweette, 'Havalimanına adım attığım andan uçuşun süresine kadar ve hatta indikten sonra bile taciz edildim. Yolcular tarafından değil, Southwest çalışanları tarafından. Çalışanların yarısı bana iltifat ediyordu ve diğer yarısı gömleğimin nerede olduğunu soruyordu.'