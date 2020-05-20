Kıyafetlerdeki küf kokusundan bu yöntemlerle kurtulabilirsiniz! Dondurucu, sirke...

Kıyafetleri saklama yönteminiz ve çamaşır makinenizin temizliği başta olmak üzere küf kokusunun belli başlı nedenleri vardır. Erken fark etmeniz halinde, tekrar yıkamaya gerek kalmadan kıyafetlerinizi küf kokusundan kurtarabilirsiniz. Sakın panikleyip, küf kokusunu parfüm ile bastırmaya çalışmayın! Bu hata, işinizi iki katı zorlaştıracaktır. Kıyafetlerinize sinmiş küf kokusundan kurtulmanız için gereken ipuçlarını sizin için sıraladık:

1. KIYAFETLERİNİZİ GÜNEŞİN ŞEFKATLİ ELLERİNE BIRAKIN

"Güneş girmeyen eve doktor girer" atasözü kıyafetlerimizin sağlığı için de geçerli. Giysi dolabınızdan aldığınız bir elbise, ya da gömleğin küf koktuğunu fark ettiğinizde, mümkünse açık havada birkaç saat havalandırın. Rüzgarın taze esintisi kokunun dağılmasını sağlarken, güneş ışığı rutubetin kurumasını sağlayarak küfe neden olan bakterileri öldürür. Aman dikkat! Koyu renk giysileri çok uzun süre kızgın güneş altında bırakmak renk değişimine neden olur.

2. KIYAFETLERİNİZİ ŞOK EDİN

Küf kokusunun gününüzü mahvetmesine izin vermeyin. Tişört, şort ya da çocuğunuzun giysileri gibi küçük parçaları, kilitli buzdolabı poşetlerine koyarak derin dondurucuya atabilirsiniz. Daha önce denemediyseniz bu yöntem kulağınıza oldukça garip gelebilir. Ancak, derin dondurucuda birkaç saat kalan kıyafetlerinizde küf kokusundan eser kalmaz. Dondurucudan çıkmış kıyafetlerinizi, havadar bir ortamda bir süre daha havalandırmak işi garantiye alacaktır.