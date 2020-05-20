Kıyafetlerdeki küf kokusundan bu yöntemlerle kurtulabilirsiniz! Dondurucu, sirke...

Kıyafetleri saklama yönteminiz ve çamaşır makinenizin temizliği başta olmak üzere küf kokusunun belli başlı nedenleri vardır. Erken fark etmeniz halinde, tekrar yıkamaya gerek kalmadan kıyafetlerinizi küf kokusundan kurtarabilirsiniz. Sakın panikleyip, küf kokusunu parfüm ile bastırmaya çalışmayın! Bu hata, işinizi iki katı zorlaştıracaktır. Kıyafetlerinize sinmiş küf kokusundan kurtulmanız için gereken ipuçlarını sizin için sıraladık:
"Güneş girmeyen eve doktor girer" atasözü kıyafetlerimizin sağlığı için de geçerli. Giysi dolabınızdan aldığınız bir elbise, ya da gömleğin küf koktuğunu fark ettiğinizde, mümkünse açık havada birkaç saat havalandırın. Rüzgarın taze esintisi kokunun dağılmasını sağlarken, güneş ışığı rutubetin kurumasını sağlayarak küfe neden olan bakterileri öldürür. Aman dikkat! Koyu renk giysileri çok uzun süre kızgın güneş altında bırakmak renk değişimine neden olur.
Küf kokusunun gününüzü mahvetmesine izin vermeyin. Tişört, şort ya da çocuğunuzun giysileri gibi küçük parçaları, kilitli buzdolabı poşetlerine koyarak derin dondurucuya atabilirsiniz. Daha önce denemediyseniz bu yöntem kulağınıza oldukça garip gelebilir. Ancak, derin dondurucuda birkaç saat kalan kıyafetlerinizde küf kokusundan eser kalmaz. Dondurucudan çıkmış kıyafetlerinizi, havadar bir ortamda bir süre daha havalandırmak işi garantiye alacaktır.
Gözünüz gibi baktığınız o efsane deri ceketiniz küf mü kokuyor? Yıkanmayan bu nadide parça için aradığınız çare sirkede saklı! Küçük bir spreyli şişenin içine beyaz sirke doldurun. Yarım metre mesafeden ceketinize sirkeyi dikkatlice püskürtün. Açık bir pencere önünde hava alması için birkaç saat asılı bırakın. Direkt güneş ışığından korumayı unutmayın.
Son yıllarda karbonat eşsiz temizleme gücüyle mutfaktan banyoya evlerimizin vazgeçilmezi oldu. Küf kokusundan kurtarma görevi de yine karbonata düşüyor.
Beyaz ve açık renkli kıyafetlerinizi plastik bir torbaya koyup üzerine biraz karbonat ekleyin. Torbayı ağzına kadar doldurmamaya özen göstererek iyice sallayın. 10-15 dakika ağzı kapalı bir şekilde beklettikten sonra, kıyafetlerinizi çıkarıp fırçalayın. Bekleme süresince kıyafetlerinizi mutlaka güneş ışığından uzak tutun.
Koyu renkli ve hassas kıyafetleriniz için ise aynı yöntemi bir miktar kahve ile de deneyebilirsiniz.
Tüm bu önerilerimizden sonra, küf kokusu hala devam ediyorsa;
Dolap ve çekmeceleri sirkeli su ile temizleyin. Kuruduğundan emin olduktan sonra yerleştirin.
Çamaşır makinenizin hijyeninden emin olun. Her yıkamada karbonat kullanmak gibi basit bir önlemler alın.
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