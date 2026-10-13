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Kıyafetlerin daha uzun süre yeni gibi görünmesini sağlayan tüyolar

Kıyafetleri seçerken çok özenliyiz ama saklarken o kadar özenli davranmıyoruz. Kıyafetlerinin daha uzun süre iyi görünmesi için ne yapabilirsin?

Kıyafetlerin daha uzun süre yeni gibi görünmesini sağlayan tüyolar

Kıyafetlerini yıkamadan önce etiketlerini kontrol ediyor musun?

Kıyafetlerin daha uzun süre yeni gibi görünmesini sağlayan tüyolar 1

Kıyafetleri yıkarken etiketlerine pek dikkat etmiyoruz. Genelde hepsini aynı şekilde yıkıyoruz. Ama kıyafetlerinin ilk günkü gibi görünmesi için etiketteki bilgilere göre yıkamak gerek.

Kıyafetler çok sık da yıkanmamalı.

Her giydiğinde kıyafetlerini yıkaman doğru değil. Özellikle hassas kumaşları olan kıyafetler sık yıkandığında aşınabiliyor. O yüzden yıkamak yerine havalandırmayı deneyebilirsin.

Koyu ve açık renkli çamaşırlar ayrı yıkanmalı.

İkisi de renkli diye koyu ve açık renkli çamaşırları birlikte yıkamamalısın. Kıyafetleri ayırmak onları korumak için şart. Koyu renkli çamaşırları yıkarken ters çevirmek renklerinin korunmasına da yardımcı oluyor.

Çamaşır makinesine ne kadar çamaşır koyduğun da önemli.

Kıyafetlerin daha uzun süre yeni gibi görünmesini sağlayan tüyolar 2

Aynı anda çok çamaşır yıkamak için bazen çamaşır makinesini çok doldurabiliyoruz. Makineyi aşırı doldurduğunda kıyafetler güzel yıkanmıyor. Fazla doldurmak kumaşların birbirine daha fazla sürtünmesine de neden oluyor.

Deterjan miktarına da dikkat etmek gerek!

Kıyafetlerin daha uzun süre yeni gibi görünmesini sağlayan tüyolar 3

Daha fazla deterjan kullandığında çamaşırlar daha temiz olmuyor. Fazla deterjan kullandığında makine bunu durulayamıyor. Bu da kıyafetlerde kalıntılara neden olabiliyor.

Kıyafetleri ters yıkamak daha doğru.

Kıyafetlerin dış yüzeyi yıkama sırasında çamaşır makinesine ya da diğer kıyafetlere temas ediyor. Bu da renk solmasına ve kumaşların yıpranmasına neden oluyor. Ters yıkadığında bunların önüne geçebiliyorsun.

Kurutma makinesi her kıyafete uygun değil.

Kurutma makinesi hayatı kolaylaştırıyor. Ama her kıyafet kurutma makinesine uygun olmuyor. Kurutmanın yüksek ısısı bazı kumaşların çekmesine ya da yıpranmasına neden oluyor.

Kazakların katlanması gerekiyor.

Kıyafetlerin daha uzun süre yeni gibi görünmesini sağlayan tüyolar 4

Bazıları kazakları asarak saklıyor. Ama bu tarz ağır kıyafetler asıldığında esneyebiliyor. Bu da şeklinin bozulmasına neden oluyor. O yüzden kazakları asmak yerine katlı şekilde saklamak daha iyi.

Tüylenen kıyafetlerin bakımı ihmal edilmemeli.

Tüylenme olan kıyafeti kenara kaldırmak yerine kumaş türüne uygun şekilde temizleyebilirsin. Tüyleri temizlemeye yarayan cihazları düzenli kullandığında kıyafeti daha uzun süre giyebilirsin.

Leke olduysa hemen müdahale şart!

Kıyafetlerin daha uzun süre yeni gibi görünmesini sağlayan tüyolar 5

Kıyafetlerinin birinde leke olduysa beklemeden hemen temizlemen lazım. Çünkü bekledikçe kumaşa daha fazla yerleşiyor ve çıkarılması zorlaşıyor. O yüzden lekeyi fark ettiğin anda müdahale ederek temizlemelisin.

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