Senin evinde hangi temizlik kuralı asla çiğnenmez?

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Eve geldiğinde ilk işin ne olur?
Ellerimi yıkar üzerimi değiştiririm.
Eşyalarımı yerleştirip rahatlarım.
Mutfağa geçer bir şeyler hazırlarım.
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Yatağa oturmak isteyen bir arkadaşın ne yapmalı?
Ev kıyafetlerini giymeli.
Örtünün üzerine oturabilir.
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Yemek yaparken en çok neye dikkat edersin?
Tezgahın temiz kalmasına.
Bulaşıkların birikmemesine.
Yere bir şey dökülmemesine.
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Sence, banyo kullanıldıktan sonra ne yapılmalı?
Her yer hemen kurulanmalı.
Lavabo mutlaka durulanmalı.
Kirli havlular değiştirilmeli.
Her yer dezenfekte edilmeli!
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Eve misafir geldiğinde hangi davranışa dayanamazsın?
Ayakkabıyla içeri girmesine.
Yatağa sokak kıyafetiyle oturmasına.
Mutfakta dağınıklık bırakmasına.
Bir şeyler yerken yere dökmesine.
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Hangisi senin evde yemek yeme kuralın?
Koltukta yemek kesinlikle yasak!
Yemek masasında oturulmalı.
Dökülen yemek hemen temizlenmeli.
Nerede istersek orada yeriz.
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Temizlik yaparken asla atlamadığın yer neresi?
Mutfak tezgahı ve lavabo.
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Ev arkadaşın bir temizlik kuralını çiğnedi. Ne yaparsın?
Hemen uyarırım, kural kuraldır.
Kendim düzeltip hatırlatırım.
O an söylenirim, sonra unuturum.
Bu kadar da kuralcı olamam!