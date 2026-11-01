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Senin evinde hangi temizlik kuralı asla çiğnenmez?

Herkesin evinde asla taviz vermediği bir temizlik kuralı vardır! Kimi dışarıdan gelir gelmez ellerini yıkatır, kimi yatağa sokak kıyafetiyle oturtmaz. Peki senin evinde hangi kural asla çiğnenemez?

Senin evinde hangi temizlik kuralı asla çiğnenmez?

Senin evinde hangi temizlik kuralı asla çiğnenmez?

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Eve geldiğinde ilk işin ne olur?

Eve geldiğinde ilk işin ne olur?
Ellerimi yıkar üzerimi değiştiririm.
Eşyalarımı yerleştirip rahatlarım.
Mutfağa geçer bir şeyler hazırlarım.
Direkt koltuğa uzanırım.
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Yatağa oturmak isteyen bir arkadaşın ne yapmalı?

Yatağa oturmak isteyen bir arkadaşın ne yapmalı?
Önce duş almış olmalı. 🙄
Ev kıyafetlerini giymeli.
Örtünün üzerine oturabilir.
Otursun, yatak sonuçta!
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Yemek yaparken en çok neye dikkat edersin?

Yemek yaparken en çok neye dikkat edersin?
Tezgahın temiz kalmasına.
Bulaşıkların birikmemesine.
Yere bir şey dökülmemesine.
Yemeğin güzel olmasına!
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Sence, banyo kullanıldıktan sonra ne yapılmalı?

Sence, banyo kullanıldıktan sonra ne yapılmalı?
Her yer hemen kurulanmalı.
Lavabo mutlaka durulanmalı.
Kirli havlular değiştirilmeli.
Her yer dezenfekte edilmeli!
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Eve misafir geldiğinde hangi davranışa dayanamazsın?

Eve misafir geldiğinde hangi davranışa dayanamazsın?
Ayakkabıyla içeri girmesine.
Yatağa sokak kıyafetiyle oturmasına.
Mutfakta dağınıklık bırakmasına.
Bir şeyler yerken yere dökmesine.
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Hangisi senin evde yemek yeme kuralın?

Hangisi senin evde yemek yeme kuralın?
Koltukta yemek kesinlikle yasak!
Yemek masasında oturulmalı.
Dökülen yemek hemen temizlenmeli.
Nerede istersek orada yeriz.
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Temizlik yaparken asla atlamadığın yer neresi?

Temizlik yaparken asla atlamadığın yer neresi?
Zeminler ve köşeler.
Mutfak tezgahı ve lavabo.
Banyo ve tuvalet.
Görünen yerler yeterli!
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Ev arkadaşın bir temizlik kuralını çiğnedi. Ne yaparsın?

Ev arkadaşın bir temizlik kuralını çiğnedi. Ne yaparsın?
Hemen uyarırım, kural kuraldır.
Kendim düzeltip hatırlatırım.
O an söylenirim, sonra unuturum.
Bu kadar da kuralcı olamam!
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Philips Temizlik Philips Ev Aletleri
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