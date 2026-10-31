Temizlik denince aklına ilk gelen şeye göre karakterini analiz ediyoruz!

1/8 Haydi başlayalım! Temizlik denince aklına ilk ne geliyor? Düzen Ferahlık Süpürmek Erteleme

2/8 Evinin dağınık olduğunu fark ettiğinde ilk ne hissedersin peki? Rahatsızlık Huzursuzluk Enerji Umursamazlık

3/8 Burası önemli! Temizlik yaparken en çok neye dikkat edersin? Ayrıntılara dikkat ederim. Kokuya dikkat ederim. Hız benim için önemli, en çok ona dikkat ederim. Sonuca bakarım.

4/8 Temizlik sırasında en çok hangi görüntü seni mutlu eder? Düzenli dolaplar Pırıl pırıl pencereler Tertemiz zeminler Toparlanmış odalar

5/8 Peki ya temizlikle ilgili seni en çok ne rahatsız eder? Dağınıklık Kötü koku Toz Zaman kaybı

6/8 Evde en çok hangi alanın temiz olmasını istersin? Çalışma masası Yatak odası Mutfak Salon

7/8 Temizlik yapmayı bir kelimeyle anlatacak olsan hangisini seçersin? Kontrol Arınma Hareket Zorunluluk