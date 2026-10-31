Temizlik denince aklına ilk gelen şeye göre karakterini analiz ediyoruz!

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Haydi başlayalım! Temizlik denince aklına ilk ne geliyor?
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Evinin dağınık olduğunu fark ettiğinde ilk ne hissedersin peki?
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Burası önemli! Temizlik yaparken en çok neye dikkat edersin?
Ayrıntılara dikkat ederim.
Hız benim için önemli, en çok ona dikkat ederim.
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Temizlik sırasında en çok hangi görüntü seni mutlu eder?
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Peki ya temizlikle ilgili seni en çok ne rahatsız eder?
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Evde en çok hangi alanın temiz olmasını istersin?
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Temizlik yapmayı bir kelimeyle anlatacak olsan hangisini seçersin?
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Son olarak temizlik denince aklına gelen en güzel şey nedir?
Her şeyin yerinde olması tabii ki.
Temizlik bitince gelen boş zaman.