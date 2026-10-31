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Temizlik denince aklına ilk gelen şeye göre karakterini analiz ediyoruz!

Temizliğe bakış açın karakterini de anlatıyor. Sorulara cevap ver, nasıl bir karaktere sahip olduğunu söyleyelim!

Temizlik denince aklına ilk gelen şeye göre karakterini analiz ediyoruz!

Hazırsan başlıyoruz! 👇

Temizlik denince aklına ilk gelen şeye göre karakterini analiz ediyoruz!

1/8

Haydi başlayalım! Temizlik denince aklına ilk ne geliyor?

Haydi başlayalım! Temizlik denince aklına ilk ne geliyor?
Düzen
Ferahlık
Süpürmek
Erteleme
2/8

Evinin dağınık olduğunu fark ettiğinde ilk ne hissedersin peki?

Evinin dağınık olduğunu fark ettiğinde ilk ne hissedersin peki?
Rahatsızlık
Huzursuzluk
Enerji
Umursamazlık
3/8

Burası önemli! Temizlik yaparken en çok neye dikkat edersin?

Burası önemli! Temizlik yaparken en çok neye dikkat edersin?
Ayrıntılara dikkat ederim.
Kokuya dikkat ederim.
Hız benim için önemli, en çok ona dikkat ederim.
Sonuca bakarım.
4/8

Temizlik sırasında en çok hangi görüntü seni mutlu eder?

Düzenli dolaplar
Pırıl pırıl pencereler
Tertemiz zeminler
Toparlanmış odalar
5/8

Peki ya temizlikle ilgili seni en çok ne rahatsız eder?

Peki ya temizlikle ilgili seni en çok ne rahatsız eder?
Dağınıklık
Kötü koku
Toz
Zaman kaybı
6/8

Evde en çok hangi alanın temiz olmasını istersin?

Çalışma masası
Yatak odası
Mutfak
Salon
7/8

Temizlik yapmayı bir kelimeyle anlatacak olsan hangisini seçersin?

Temizlik yapmayı bir kelimeyle anlatacak olsan hangisini seçersin?
Kontrol
Arınma
Hareket
Zorunluluk
8/8

Son olarak temizlik denince aklına gelen en güzel şey nedir?

Son olarak temizlik denince aklına gelen en güzel şey nedir?
Her şeyin yerinde olması tabii ki.
Mis gibi kokan ev.
Parlak ve temiz zemin.
Temizlik bitince gelen boş zaman.
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