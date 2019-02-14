Kıyafetlerin ömrünü uzatmanın yolları

ÇAMAŞIR HATALARI

Kir derecesini dikkate almamak. Çok kirli çamaşırlar, nispeten temiz olanlardan ayrı olarak yıkanmalıdır, çünkü her durum için farklı bir su miktarına ihtiyacınız vardır. Bu kurala uymazsanız, zaman içerisinde beyaz giysiler gri veya sarı olur ve renkli giysiler renklerini kaybeder.

Giysilerin doğru sıralanmaması. Uzmanlar küçük kıyafetleri büyük olanlarla yıkamayı tavsiye ediyorlar. Bu, giysilerin makinenin içinde daha serbest bir şekilde hareket etmesini sağlar ve bu da yıkama etkinliğini daha iyi hale getirir.

Su sıcaklığının düzgün ayarlanmaması. Deterjanlar ılık ve sıcak suda oldukça etkilidir. Soğuk su sadece çok kirli olmayan çamaşırları yıkamak için kullanılmalıdır.

Pamuklu ve yünlü giysileri tersyüz etmeyin. Yıkamadaki diğer maddelerle sürtünme nedeniyle, bu çamaşırlarda tüy bırakılabilir.

İç çamaşırı ve çoraplar için çamaşır torbası kullanmamak. Narin çamaşırlarınız için bir çamaşır torbası kullanmanız diğer çamaşırlarla karışmasını önleyecek yerlerine yerleştirirken zaman kazanmanızı sağlayacaktır. Bununla birlikte giysileriniz kolayca eskimeyecek ve yırtılmayacaktır.