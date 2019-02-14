KADIN

Kıyafetlerin ömrünü uzatmanın yolları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 14.02.2019 14:57 | Son Güncelleme

Kıyafetlerinizi yıkadıktan sonra onları yerleştirmede vakit kaybediyor musunuz, vakum torbaları gerçekten işe yaryor mu, hassas kumaşlarınızı nasıl kurutacağınızı mu düşünüyorsnuz? İşte tüm bunların cevapları ve neyi yanlış yaptıklarımızı anlatan bir liste. Makalenin sonunda bir de bonus bekliyor.

Kıyafetlerin ömrünü uzatmanın yolları

ÇAMAŞIR HATALARI

1

Kir derecesini dikkate almamak. Çok kirli çamaşırlar, nispeten temiz olanlardan ayrı olarak yıkanmalıdır, çünkü her durum için farklı bir su miktarına ihtiyacınız vardır. Bu kurala uymazsanız, zaman içerisinde beyaz giysiler gri veya sarı olur ve renkli giysiler renklerini kaybeder.

Giysilerin doğru sıralanmaması. Uzmanlar küçük kıyafetleri büyük olanlarla yıkamayı tavsiye ediyorlar. Bu, giysilerin makinenin içinde daha serbest bir şekilde hareket etmesini sağlar ve bu da yıkama etkinliğini daha iyi hale getirir.

Su sıcaklığının düzgün ayarlanmaması. Deterjanlar ılık ve sıcak suda oldukça etkilidir. Soğuk su sadece çok kirli olmayan çamaşırları yıkamak için kullanılmalıdır.

Pamuklu ve yünlü giysileri tersyüz etmeyin. Yıkamadaki diğer maddelerle sürtünme nedeniyle, bu çamaşırlarda tüy bırakılabilir.

İç çamaşırı ve çoraplar için çamaşır torbası kullanmamak. Narin çamaşırlarınız için bir çamaşır torbası kullanmanız diğer çamaşırlarla karışmasını önleyecek yerlerine yerleştirirken zaman kazanmanızı sağlayacaktır. Bununla birlikte giysileriniz kolayca eskimeyecek ve yırtılmayacaktır.

Spor kıyafetlerde yumuşatıcı kullanılması. Atletik kıyafetlerin çoğu, terin daha hızlı kurumasını sağlayan özel kumaşlardan yapılmıştır. Yumuşatıcılar bu tür kumaşların üzerinde lekeler bırakabilir.

KURUTMA HATALARI

2

Mayoların bir radyatörde veya kurutucuda kurutulması. Bir mayo esnekliği ısı nedeniyle zarar görebilir, bu yüzden yıkadıktan hemen sonra, herhangi bir ısı olmadan kuruyabileceği bir yere koyun.

Gömlekleri ve diğer kıyafetleri kurutmak için elbise askısı kullanmamak. Bu durumda, tahta askıları seçmelisiniz: kıyafetler şekillerini kaybetmez, eskimez ve kırışıklıklar olmaz.

Yün ve trikoların asılması. Doğal esnek malzemelerden yapılmış giysiler bir masa veya düz bir yüzeyde kurutulmalıdır.

KIYAFET SAKLAMA HATALARI

3

Çok uzun süre vakum torbası kullanmak. Vakum torbaları giysilerin kısa bir süre için saklanmasında idealdir ancak çok sık kullanırsanız giysilerinize zarar verebilirsiniz. Giysilerin doğallığını ve görünümünü korumasına yardımcı olmak için doğal bir sıcaklığa ve yeterli havalandırmaya ihtiyaç vardır.

Kirli kıyafetleri saklamak. Giysileri uzun süre saklamadan önce yıkamak, bakterilerin üremesini önleyebilir ve parazitlerin ortaya çıkma ihtimalini azaltabilir. Bu özellikle spor giyim için geçerlidir. Ağır egzersizlerden sonra kıyafetlerinizi olabildiğince hızlı yıkamalısınız. Bu kuralı görmezden gelirseniz, spor kıyafetleriniz niteliklerini ve görünümünü kaybedebilir.

Kazak ve trikoyu dolaba asmak. Doğru boyutta bir askı bulsanız bile, giysilerinizin deformasyonunu önleyemezsiniz. Kazaklar ve hırkaları ayrı bir rafa koymak en iyidir.

BONUS: TER LEKELERİNİ GİZLEMENİN EN ETKİLİ YOLLARI

4

Sıcak havalarda, ter lekelerinin koltuk altı altında görünmesi bazen kaçınılmazdır. Ancak onlardan kaçınmanın çok basit yolları var.

Pedleri kalkan olarak kullanabilirsiniz. Bunlar kolunuzun altındaki nemi hemen emecektir kıyafetlerinize dikebilirsiniz.

Külot astarı ikiye bölün giydiğiniz gömleğin koltuk altına biraz yapışkan uygulayın ve astarın parçasını buraya yapıştırın. İşte bütün gün güvendesiniz.

Giysilerin ömrünü uzatmak için başka yararlı ipuçları biliyor musunuz?

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