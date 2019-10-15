Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bu millet, bin yıldan beri bu coğrafyada. Öyle NATO'nun gücüyle falan bu coğrafyada varlığını temin etmemiş. Kendi gücüyle, kendi imkanlarıyla ve adaletiyle bu coğrafyada bin yıldan beridir var. Bütün halkla beraber kıyamete kadar bu coğrafyada var olmaya devam edeceğiz." dedi.

Malkoç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kars'ta, Vali Türker Öksüz’ü ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Malkoç, tarih ve kültür şehri, şehitler diyarı Kars’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Bu millet, bin yıldan beri bu coğrafyada"

Ardından, Kars Kafkas Üniversitesince (KAÜ) Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansa katılan Malkoç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bazı devletlerin yaptığı eleştirileri değerlendirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirenlerin Türkiye'yi başka ülkelerle karıştırdıklarını belirten Malkoç, şöyle konuştu: