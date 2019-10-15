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"Kıyamete kadar bu coğrafyada var olmaya devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "Bu millet, bin yıldan beri bu coğrafyada. Öyle NATO'nun gücüyle falan bu coğrafyada varlığını temin etmemiş. Kendi gücüyle, kendi imkanlarıyla ve adaletiyle bu coğrafyada bin yıldan beridir var. Bütün halkla beraber kıyamete kadar bu coğrafyada var olmaya devam edeceğiz"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bu millet, bin yıldan beri bu coğrafyada. Öyle NATO'nun gücüyle falan bu coğrafyada varlığını temin etmemiş. Kendi gücüyle, kendi imkanlarıyla ve adaletiyle bu coğrafyada bin yıldan beridir var. Bütün halkla beraber kıyamete kadar bu coğrafyada var olmaya devam edeceğiz." dedi.

Malkoç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kars'ta, Vali Türker Öksüz’ü ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Malkoç, tarih ve kültür şehri, şehitler diyarı Kars’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Bu millet, bin yıldan beri bu coğrafyada"

Ardından, Kars Kafkas Üniversitesince (KAÜ) Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansa katılan Malkoç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bazı devletlerin yaptığı eleştirileri değerlendirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirenlerin Türkiye'yi başka ülkelerle karıştırdıklarını belirten Malkoç, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröre karşı bir mücadele veriyor. Allah yardımcıları olsun, ayakları taşa değmesin, burunları kanamasın. Birçok ülke açıklama yapıyor. Almanya, Finlandiya, Hollanda ambargo koyuyormuş. Avrupa Birliği başka şey söylüyor. Onlar bizi başka milletlerle, devletlerle karıştırıyorlar. Ambargoyla, şununla bununla bizi tehdit ederek, yapacağımız hayırlı işlerden vazgeçeceğimizi zannediyorlar. Onlara şunu söylüyoruz; bu milletin tarihine baksınlar, kendilerinin zamanı yoksa danışmanlarına söylesinler, anlatsın onlara. Bu millet, bin yıldan beri bu coğrafyada. Öyle NATO'nun gücüyle falan bu coğrafyada varlığını temin etmemiş. Kendi gücüyle, kendi imkanlarıyla ve adaletiyle bu coğrafyada bin yıldan beridir var. Bütün halkla beraber kıyamete kadar bu coğrafyada var olmaya devam edeceğiz."

- "Anadolu'ya saldırmışsınız, İzmir'den denize dökülmüşsünüz"

Malkoç, Yunanistan'ı da Ege Denizi konusunda uyararak, tarihten ders almaları gerektiğini ifade etti.

Yunanistan'ın uluslararası hukuku ihlal ederek Türkiye'nin haklarına saldırdığını aktaran Malkoç, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta da öyle, Doğu Akdeniz'de de öyle. Yunan meslektaşlarımız geldiği zaman onlara diyorum ki, 'bizle uğraşmayın, bizim milletle uğraşmayın. Ne zaman Avrupalılar sizi tahrik etmiş, Kurtuluş Savaşı'ndan önce. Anadolu'ya saldırmışsınız, İzmir'den denize dökülmüşsünüz. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaya çalışmışsınız, Avrupa'daki dostlarınıza güvenerek, 1974'de haddinizi bildirmişiz. Uğraşmayın, şimdi gücünüz yetmez. Bizimle uğraşmaya çalışırsanız yanılırsınız. Çünkü sizin nüfusunuz kadar bizde üniversite öğrencisi var."

Malkoç, Türkiye'nin DEAŞ, PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin eylemlerine maruz kaldığını hatırlatarak, Avrupa'da hiçbir ülkenin bu örgütlerle başa çıkamadığına işaret etti.

Türkiye'nin dünyanın vicdanı olduğunu dile getiren Malkoç, "Türkiye Misakımilli'den ibaret değildir. Türkiye Balkanlar'dır, Türkiye Kafkasya'dır, Türkiye Orta Doğu'dur." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç: Kars Kars Kafkas Üniversitesi Vali Türker Öksüz

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