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Kız arkadaşı ile tartıştı, av tüfeğiyle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 18:52 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, Oktay Ö.

Kız arkadaşı ile tartıştı, av tüfeğiyle intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/KOÇARLI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, Oktay Ö. (18), evde babasına ait av tüfeğiyle kendisini gösünden vurup, yaşamına son verdi. Oktay Ö.'nün gittiği düğünde kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra eve dönüp, intihar ettiği ileri sürüldü.
Koçarlı'nın kırsal Gaffarlar Mahallesi'nde yaşayan Oktay Ö., dün bir arkadaşının düğününe gitti. İddiaya göre burada kız arkadaşı ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışan Oktay Ö., tek başına eve döndü. Evdeki ablası ve eniştesine bir şey söylemeden yan odaya geçen Oktay Ö., saat 02.30 sıralarında, babasının av tüfeğiyle kendini göğsünden vurup, intihar etti. Oktay Ö., silah sesine koşan ablası tarafından yerde kanlar içinde bulundu. Ablasının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Oktay Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Haber verilmesiyle gelen jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Oktay Ö.'nün cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Oktay Ö.'nün burada yapılan otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, öğlende Gaffarlar Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kız arkadaşı ile tartıştı, av tüfeğiyle intihar etti

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