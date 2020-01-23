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Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

Samsun’da kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen bir kişi şikayet üzerine gözaltına alındı.

Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.E.(40) adlı kadın, S.C.(48) adlı arkadaşının kendisini alıkoyup, cep telefonunu gasp ettiğini ve darp ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kadının arkadaşı olduğunu söyleyen ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.C., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

(İHA)

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Samsun kadına şiddet darp gözaltı

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