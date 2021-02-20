Kız arkadaşını feci şekilde darp eden kişiye 1 yıldan 8 yıla kadar hapis istemi

Şişli'de 9 Aralık 2020 günü Tuğba Erçakar (26) arkadaşı Ceylan A'nın evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet Hanifi B. tarafından darp edilmişti. Kendini korumaya çalışan genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklanmıştı. Olay evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

Olayı gerçekleştiren Mehmet Hanifi B. 10 Aralık'ta gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tuğba Erçakar da darp edilmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter'da "Sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaşmıştı. Erçakar, sosyal medyadan paylaştığı ifadesinde de, defalarca yumruklandığını ve "Seni öldürmeden buradan çıkmayacağım" denilerek tehdit edildiğini öne sürmüştü. Olay kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Şüpheli ile aynı apartmanda komşu olan ve olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A'nın da ölümle tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Mehmet Hanifi B. ikinci kez gözaltına alınmıştı. Mehmet Hanifi B. bu suçtan da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.