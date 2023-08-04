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Kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermeyen babasını katletmişti... Her şeyi itiraf etti! Şoke eden 'altın' ve 'tüfek' detayı

04.08.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaklaşık 6 ay önce Hakan Demirel (32), kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermeyen babası Mustafa Demirel'i (60) tüfekle öldürdü. Şüphe çekmemek için babası için kayıp ihbarında bulunan zanlı, ifadesinde her şeyi itiraf etti. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen zanlı ifadesinde, cinayetin ardından babasının kredi kartıyla kız arkadaşına 3 cumhuriyet altını aldığını belirtti. Zanlının ayrıca, olay günü babasının tüfeğini eline alarak 'bununla nasıl ateş ediliyor' diye sorduğu öğrenildi.

Kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermeyen babasını katletmişti... Her şeyi itiraf etti! Şoke eden 'altın' ve 'tüfek' detayı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 60 yaşındaki Mustafa Demirel'in 11 Şubat'ta Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'ndeki evinde tüfekle öldürülmüş bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktulün 32 yaşındaki oğlu Hakan Demirel'in çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtildi.

İddianamede, Hakan Demirel'in en son 9 Şubat'ta babasıyla evindeki görüşmesinde, bir arkadaşına ait otomobili ve ona ait kredi kartını istediği, bunları alıp kendi evine gittiği bilgisine yer verildi.

Sanığın daha sonra babasına kredi kartıyla altın alışverişi yapacağını SMS'yle bildirdiğini ancak cevap alamadığını, bunun üzerine ağabeyi H.D. ve akrabaları olan M.P. ile Kükürtlü Mahallesi'ndeki adrese gittiklerinde babasını bulamadıklarını, 10 Şubat'ta polis merkezine giderek babası hakkında kayıp ihbarı yaptıklarını söylediği de iddianamede yer aldı.

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KIZ ARKADAŞINDAN AYRILMASINI İSTEMİŞ

Şüpheli davranışlarda bulunması nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan Hakan Demirel'in, emniyet görevlileriyle yaptığı görüşmede olayı tüm ayrıntıları ile anlatacağını söylemesi üzerine yeniden alınan ifadesinde, 6 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını, kendisinin annesi ile yaşadığını, 2021 yılında kız arkadaşı Ezgi I. ile tanıştığını ve evlenmeye karar verdiklerini anlattığı belirtildi.

Demirel, kız arkadaşını ailesiyle tanıştırdığını ancak babasının, Ezgi I'nın ailesini araştırıp uygun bulmadığını belirterek, kız arkadaşıyla ayrılması gerektiğini söylediğini, hatta kız arkadaşının ailesini arayarak kendisini kötüleyip Ezgi I'nın kendisinden ayrılmasına sebep olduğunu iddia etti.

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TÜFEĞİN NASIL KULLANILDIĞINI SORMUŞ

Sanık ifadesinde, 2022 yılının aralık ayında kız arkadaşıyla barıştıklarını, bunu babasına söylediğinde kendisine küfrettiğini, en son 9 Şubat'ta babasıyla konuşarak kız arkadaşı ile evlenmesi konusunda ikna etmek için babasının evine gittiğini anlattı.

Hakan Demirel'in, kız arkadaşıyla mobil uygulama üzerinden konuştuklarını gören babasının kendisini darbederek küfrettiğine, kendisini öldüreceğini düşünerek ona ait tüfekle arkasından birkaç el ateş ettiğine ilişkin ifadelerine de iddianamede yer verildi.

Evde hiçbir şeye dokunmadan olayda kullandığı tüfeği ve otomobilin anahtarını alarak bu araçla olay yerinden uzaklaştığını belirten sanığın, evine gidip tüfeği tuvaletinin üzerindeki bölmeye sakladığını, daha sonra uyuduğunu söylediği kaydedildi.

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KREDİ KARTIYLA KIZ ARKADAŞINA ALTIN ALMIŞ

Sanık ifadesinde, ertesi gün kız arkadaşı Ezgi I. ile buluşarak Kapalı Çarşı'ya gittiklerini ve babasının kredi kartıyla 3 cumhuriyet altını aldığını, daha sonra kız arkadaşının annesini de yanına alarak alıveriş merkezine gidip alışveriş yaptığını, kendisinden şüphelenilmesin diye polis merkezine giderek babası hakkında kayıp ihbarında bulunduğunu itiraf etti.

İddianamede, olay günü babasının tüfeğini eline alarak bununla nasıl ateş edildiğini sorduğu, daha sonra cinayeti işlediği belirlenen Hakan Demirel'in "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ekim ayında başlanacak.

AA

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cinayet Bursa Altın kredi kartı kız arkadaş tüfek

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