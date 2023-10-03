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Kız arkadaşıyla tartıştı, bileklerini kesti! Kaçmaya çalışırken...

03.10.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Bolu'da F.D. isimli genç, kız arkadaşı C.A. ile tartıştığı için bileklerini kesti. F.D., ambulansta tedavi edilirken kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan F.D.'nin aranması olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Kız arkadaşıyla tartıştı, bileklerini kesti! Kaçmaya çalışırken...

Korkutan olay, gece saatlerinde İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde F.D. isimli genç, kız arkadaşı C.A. ile tartıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte F.D., yanında bulunan bıçakla kendine zarar vererek bileklerini kesti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve mahalle bekçileri sevk edildi.

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AMBULANSTAN KAÇTI

Yaralı F.D., sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek tedavi altına alındı. Ambulansta tedavisi tamamlanan ve sebebi öğrenilemeyen bir suçtan arandığı olduğu öğrenilen F.D., ambulansın arka kapısından kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri genci yakalayarak gözaltına aldı.

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İHA

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