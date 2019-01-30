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15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 07:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun Diyarbakır Barosu'nun ihbarına rağmen evlendirildiği iddia edildi.

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada "Kulp Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm şüphelilerin ifadesi ve çocuğun beyanı alındıktan sonra TCK 104'üncü madde gereği çocuk ve ebeveynleri tarafından şikâyette bulunulmadığından şüpheliler serbest bırakılmıştır" denildi.

Çocuk yaşta evliliklere ilişkin mevzuat boşluklarına işaret edilen açıklamada "Yetkilileri BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni hatırlatarak gerekli hukuki sürecin işletilmesine çağırıyoruz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kulp çocuk gelin

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