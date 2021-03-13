Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen yaşlı adamın kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara’da bir zincir market bayisinde küçük kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin, duyarlı bir vatandaşın polisi aradığı esnada olay yerinden kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

İddialara göre olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde A101 market bayisinde, civarda tartıcılık yapan küçük bir kızın, yaşlı bir adam tarafından taciz edildiğini söylemesi ile başladı. Küçük kızın market çalışanına taciz olayını anlattığı esnada bir müşteri olaydan haberdar olup duyarsız kalamadı. Ardından taciz şüphelisini yakalamak için peşinden koştu. Taciz şüphelisini yakalayan vatandaş polisi aradığı esnada olayın iç yüzünü öğrenmek ve kaçmamasını sağlamak amacıyla kişiyi yakaladı. Bu esnada vatandaş ve şüpheli arasında arbede meydana geldi ve şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. Taciz iddialarının ardından civarda tekrar görülen şüpheli R.A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



