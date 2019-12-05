"Kız Kardeşim Projesi" 10 bin kadını girişimciliğe hazırlayacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin çok zengin bir mutfağa sahip olduğunu belirterek, "Ama elimizdeki bu zenginliği ticari gelire çevirme konusunda kat etmemiz gereken uzun bir mesafe var." dedi. Kız Kardeşim Projesi kapsamında yerel lezzetler üzerine çalışan girişimci kadınların desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Yerel Lezzet Girişimciliği Destek Programı" kazananları düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. Toplantıda belirlenen kriterlere göre iş geliştirme hibesi almaya hak kazanan 11 girişimci kadına TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır tarafından ödül verildi. Program kapsamında Türkiye genelinden 29 ilden restoran sahibi olan ve yerel lezzetler üzerine çalışan 114 girişimci kadının başvuruları değerlendirildi. Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, TOBB olarak kadınların ekonomideki ağırlıklarını artırmak için çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Projenin başarıya ulaşmasında 81 ildeki TOBB Kadın Girişimci Kurularının katkısının çok büyük olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Yerel Lezzetler Yarışıyor Programı ile de Anadolu kadınlarının kurup işlettiği restoranların görünürlüklerini ve marka değerlerini artırmak istiyoruz. Bu yarışmaya başvuran kadın girişimciler işletme becerileri ve liderlik özelliklerine göre değerlendirildiler. TOBB Kadın Girişimci Kurullarımız yarışmayı illerinde duyurdular ve yarışmaya katılan kadınlara mentorluk yaptılar. Bu yarışmada odağın Türk mutfağında olmasını da ayrıca anlamlı buluyorum. Dünyanın en zengin mutfaklarından birine sahibiz. Ama elimizdeki bu zenginliği ticari gelire çevirme konusunda kat etmemiz gereken uzun bir mesafe var. Yunanistan ve İspanya'ya giden ortalama bir turistin her 100 dolarlık harcamasının 12'si yeme içme sektörüne gidiyor. Türkiye'de ise bu oran sadece 6 dolar. Elindeki ürünü doğru pazarlayan fırsatı değerlendiriyor. Ödül alan restoranların sahipleri satış ve pazarlama konusunda bir dizi eğitime alınacak. Dereceye giren kadın girişimcilerimizin bu yarışma sonunda öğrendikleriyle restoranlarını birer marka haline getirmelerini umut ediyorum. Yarışmayı birlikte düzenlendiğimiz ortaklarımız Coca-Cola Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Habitat Derneği'ne de teşekkür ederim."

- 40 ilden kadınlara ulaşılacak Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova da programa ilişkin olarak "Coca-Cola olarak; kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynadığına inanıyor; bu inançla kadınların kariyer yolculuklarında ilerleyebilmeleri için gelişimlerine destek veren pek çok proje gerçekleştiriyoruz. 2015'te başlattığımız Kız Kardeşim Projesi'yle bugüne kadar yaklaşık 20 bin kadına ulaştık." yorumunu yaptı. Yerel Lezzet Girişimciliği Hibe Programı ile projenin daha da büyüyerek etki alanını genişletmesinden dolayı gurur duyduklarını anlatan Stoichkova, "2020'de Kızkardeşim eğitimleri ile 40 ilden 10 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Gelecekte de projelerimiz ile kadınların ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak yerel kalkınmada aktif rol almalarını desteklemeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, kadınların ekonomik hayata katılmasının Türkiye'nin büyüme ve gelişmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Yerel Lezzet Girişimciliği Destek Programı" yerel lezzetlerin kalite standardının korunmasının ve geliştirilmesinin yanı sıra, girişimci kadınlara da önemli bir fırsat tanıyor. Dünyada kadın ruhunun egemen olacağı yakın gelecekte, kadınların ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almalarına İTÜ olarak katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, "Kadınların ekonomik yaşamda aktif bir şekilde rol alması gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çeşitli projeler ile kadınlara destek veriyoruz." dedi. Hazır sözlerini şöyle sürdürdü: "2018 yılından bu yana 45 ilde proje ortaklarımız ve gönüllülerimizle yürüttüğümüz Kız Kardeşim Projesiyle kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amacıyla 20 binden fazla kadına gönüllü eğitmenlerimiz aracılığıyla finansal bilinç, uygulamalı temel finans, dijital okur-yazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği ile mülteciler için girişimcilik eğitimlerimizi ulaştırdık. Türkiye'nin 13 ilini dolaşarak 5 bin km'den fazla yol yapan Kız Kardeşim Gezici Eğitim Tırımız ile daha fazla kadının bu eğitimlerden yararlanmasını sağladık. Kız Kardeşim Projesi kapsamında bu yıl ilk defa düzenlediğimiz Yerel Lezzet Hibe Programı ile yereldeki girişimci kadınları desteklemeyi ve girişimci olmak isteyen kadınlara ilham vermeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda 11 ilden 11 kadını toplam 275.000 TL'lik hibe ile destekliyoruz. Yeni dönemde bu eğitimlerimizi yaygınlaştırarak, kadınlarımızın girişimcilik ekosisteminde aktif bir rol oynamasını desteklemeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Diyarbakır, Muğla, Konya, Denizli, Elazığ, Nevşehir, Şanlıurfa, Sinop, Kırklareli, Kayseri ve Mersin'den hibe alma kriterlerine göre en yüksek puanları alan Tennur Çıldır, Çimen Balsak, Gülsen Kırkıl, Hatice Kaya, Jülide Başkur, Seyhan Taşbaşı, Ruşen Çetiner, Tuğba Yılmaz, Nermin Ulkat, Emine Özkan ve Feride Candemir ödüllerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve HABİTAT Derneği Başkanı Sezai Hazır'ın elinden aldı. - 2020'de müfredata sıfır atık içerikleri giriyor Verilen bilgilere göre, Kız Kardeşim Projesi'nin müfredatına sıfır atık içerikleri de eklendi. Kız Kardeşim Projesi gönüllü eğitmenleri, yıl içinde talep eden girişimcilere ve girişimci adaylarına; denizlerin önemi ve korunması, denizlerin nasıl kirlendiği, atıkların ayrıştırılması ve sıfır atık felsefesi konularında eğitimler verecek.