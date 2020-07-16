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Kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran 6 yaşındaki kahraman

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2020 12:16 | Son Güncelleme

Altı yaşındaki oğlan çocuğu, kız kardeşini korkunç bir köpek saldırısından kurtarmak için kendisini tehlikeye atarak kahraman oldu.

Kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran 6 yaşındaki kahraman

Amerika’nın Wyoming eyaletinde yaşayan 6 yaşındaki Bridger Walker, kız kardeşini köpek saldırısından korumak isterken kötü bir şekilde yaralandı. Kız kardeşini kurtaran küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

Küçük kahraman, kendilerine yaklaşan köpeği görerek kız kardeşinin önüne geçti. Kardeşini elinden tutup onu kenara çekmeden önce köpek tarafından yüzünden ve başından ısırıldı.

Bridger 9 Temmuz’daki köpek saldırısından sonra teyzesine “Eğer biri ölecekse, o kişi ben olmalıyım” dediği öğrenildi.

Saldırıdan sonra hastaneye kaldırılarak yüzüne 90 dikiş atılan çocuk, şimdi evinde ailesiyle birlikte. Bridger’in teyzesi Nikki’nin Instagram’da yaptığı paylaşıma, dünyanın dört bir yanından küçük çocuğun cesaretini kutlayan mesajlar geldi.

Nikki fotoğrafı “Harika bir ruhu ve bozulmamış muhteşem bir kişiliği var” notuyla paylaştı. Nikki, yüzündeki yaralanma nedeniyle henüz gülemeyen Bridger’in, cesaretine gelen övgü dolu yorumlar nedeniyle oldukça mutlu olduğunu belirtti.

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Küçük çocuğun ailesi, saldıran köpeğin sahibi olan aileye kızgın olmadıklarını, ailenin Bridger’a karşı her zaman nazik olan harika insanlar olduklarını söyleyerek “Onlara karşı kızgınlık hissetmiyoruz. Yaşanan bu olayın sonucu, ailemizin birbirine duyduğu sevgiyi artırdı” dedi.

Birçok insan Bridger’in iyileşmesine katkı sunabilmek için bağış yapmak istedi. Bridger’in yüzündeki yaralar ufak tefek izler bırakacak olsa da, harika bir kardeş olmanın nasıl bir şey olduğunu her zaman hatırlatacaklar.

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