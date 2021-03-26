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  4. Kız Kulesi'nin karşısındaki ağaçları böyle katletmişler!

Kız Kulesi'nin karşısındaki ağaçları böyle katletmişler!

26.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki Üsküdar sahilinde Kız Kulesi'nin karşısında bulunan ağaçlar 4 kişi tarafından motorlu testere ile kesildi. Ağaç katliamı güvenlik kameralarına böyle yansıdı...

İstanbul Üsküdar'da Kız Kulesi'nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçlar geçtiğimiz haftada saat 02.00 sıralarında 1'i kadın 4 kişi tarafından motorlu testerelerle kesilmesinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

ELLERİNDE TESTERELERLE YAKALADILAR

İhbar üzerine olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine ekipler, ağaçları kesen kişileri ellerinde 3 motorlu testere ile yakalamış, Zabıta ekipleri tarafından haklarında tutanak tutulan kişiler, polise teslim edilmişti.

SANİYE SANİYE YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahıslar ellerinde motorlu testere ile gelerek Kız Kulesi'nin karşısındaki ağaçları kesiyorlar.

İHA

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