HABER

Kız öğrencilerin evinin tuvaletine gizli kamera yerleştiren doktor, emeklilik için dilekçe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 15:00 | Son Güncelleme

Bartın'da, 2 kız öğrencinin evinin tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla aile sağlığı merkezindeki aile hekimliği sözleşmesi feshedilerek, açığa alınan pratisyen doktor K.Ü. (50), emekli olmak için İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.

Kız öğrencilerin evinin tuvaletine gizli kamera yerleştiren doktor, emeklilik için dilekçe verdi

Kentteki aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan K.Ü., 10 gün önce hazırladığı düzenekle yan dairesine taşınan 2 kız üniversite öğrencisinin tuvalet penceresinden içeri gizli kamera yerleştirdi. Kız öğrencilerden biri, tuvaletteki kamerayı fark ederek, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, doktor K.Ü.'yü gözaltına alırken, evde bulunan kamera ve bilgisayara da el koydu. Doktor K.Ü., savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Doktor K.Ü.'nün bugün İl Sağlık Müdürlüğü'ne giderek, emeklilik dilekçesini verdiği öğrenildi.

Öte yandan Bartın Sağlık Müdürlüğü'nce başlatılan idari soruşturma devam ederken, doktor K.Ü.'nün, bağlı bulunduğu aile hekimliği merkezindeki sözleşmesi feshedilerek, açığa alındığı belirtildi.

(DHA)

Köpekten insanlara trafik ışığı dersi Köpekten insanlara trafik ışığı dersi
Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (3)Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (3)
Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (9)Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (9)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın doktor Gizli Kamera tuvalet

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

2020 fiyatları belli oldu

2020 fiyatları belli oldu

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
emekli olarak kurtulacağını sanıyorsun. yüz kızartıcı suçtan atilmani bekliyoruz.
Bu sapığı emekli de edecekler oh ne güzel .
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Havalimanına gelen Kobanbay ailesi karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce inanamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Tuzla’da korkutan gemi yangını

Tuzla’da korkutan gemi yangını

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

Sakarya'da freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’da yıkım gerginliği! Gözaltılar var

Sakarya’da yıkım gerginliği! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.