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Kızarıklık ve yanma şikayetiyle doktora gitti, gözünden çıkanlar şoke etti

06.07.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesinde gözde kızarıklık, yanma ve batma şikayetiyle hastaneye başvuran Y.Y.T.’nin (10) gözünden sinek larvaları çıktı. Göz kapağının altında 8 adet canlı sinek larvası olduğu belirlenen çocuğun gözü, doktor müdahalesi ile temizlendi. Yaz aylarında bu ve benzeri vakaların görüldüğünü ifade eden Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu, bu konuda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Kızarıklık ve yanma şikayetiyle doktora gitti, gözünden çıkanlar şoke etti

Tatvan Devlet Hastanesi Göz Polikliniğine göz ağrısı şikayetiyle gelen Y.Y.T.’nin (10) yapılan muayenesinde gözünde sinek larvaları olduğu tespit edildi. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu tarafından muayenesi yapılan hastanın sol göz kapağının altında 8 adet canlı sinek larvası olduğu belirlendi. Doktorun müdahalesi ile hastanın gözündeki larvalar temizlendi.

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“YAZ AYLARINDA GÖRÜLEBİLİYOR, DİKKATLİ OLUNMASI LAZIM”

Yaz aylarında bu ve benzeri vakaların görüldüğünü ifade eden Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu, bu konuda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu, “2 gün boyunca gözde kızarıklık, yanma ve batma şikâyeti yaşayan 10 yaşındaki erkek hastamızı muayene ettiğimizde sol göz kapağının altında 8 adet canlı sinek larvası tespit ettik. Tabi bu larvalar hastamızın gözüne 2 gün önce sinek çarpması sonucu girmiş. Kulak çubuğu ile larvaları sol göz kapağının altından temizledik. Larvaları temizledikten sonrada hastamızın göz yıkamasını gerçekleştirdik. Antibiyotik tedavisine başlayarak bir sonraki gün kontrole çağırmak üzere taburcu ettik” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Göz sinek

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