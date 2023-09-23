Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Şoke eden görüntüler düğün kutlaması sırasında elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etmeye devam etti

    Şoke eden görüntüler düğün kutlaması sırasında elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etmeye devam etti

    23.09.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ürdün'deki bir düğün töreni korkunç anlara sahne oldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde düğün kutlaması için havaya ateş açan bir kişi damadı vurdu. Başıboş kurşunun damada isabet ettiğini fark etmeyen adam dans etmeye devam ederken görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

    Ürdün'deki gerçekleşen bir düğün töreninde yaşanan anlar sosyal medyada viral olmayı başardı. Söz konusu görüntülerde kutlama yapmak için havaya ateş açan bir kişi yanlışlıkla damadı vurdu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin raporunda damadın kutlama amaçlı açılan ateş sonucu vurulduğu haberini aldığında herkesin şaşırdığını ifade etti.

    ÇAĞRIDA BULUNDULAR

    1

    Binlerce kişi, önceki gün başıboş bir kurşunla öldürülen damat polis memuru Hamzeh Al Fanatseh'in cenazesi için Ürdün'ün güneyindeki Ma'an'da toplandı. Kamu Güvenliği Müdürlüğü (PSD), Fanatseh'in kaybının yasını tutan sert yazılı bir açıklama yaptı ve vatandaşları "ölümcül alışkanlığa" son vermeye çağırdı.

    KAPAK2

    Pek çok kişi sosyal medya üzerinden merhum damadın ailesine dualar gönderdi ve halka açık kutlamalarda ateşli silah kullananlara daha ağır cezalar verilmesi çağrısında bulundu.

    Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

    İlginizi Çekebilir

    Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

    Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

     1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

    1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

     Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

    Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

     Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

    Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

     Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

    Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

     Bir anda arabanın önüne atladı! Sürücüye göğüslerini gösterdi

    Bir anda arabanın önüne atladı! Sürücüye göğüslerini gösterdi

    Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

    Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

     “Kocama baktın” kavgası! Yumruklar havada uçuştu

    “Kocama baktın” kavgası! Yumruklar havada uçuştu

     Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

    Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

     On binlerce takipçisi var ama gerçek çok başka...

    On binlerce takipçisi var ama gerçek çok başka...

     Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

    Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti... Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...
    İp mayokinisiyle poz verdi! Kendi sansürünü kendisini uyguladıİp mayokinisiyle poz verdi! Kendi sansürünü kendisini uyguladı
    Sessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmediSessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmedi
    Anahtar Kelimeler:
    Ürdün düğün silah

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

    Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

    Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

    Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

    Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

    Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

    Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

    Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

    Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

    Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.