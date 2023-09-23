Şoke eden görüntüler düğün kutlaması sırasında elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etmeye devam etti

Ürdün'deki gerçekleşen bir düğün töreninde yaşanan anlar sosyal medyada viral olmayı başardı. Söz konusu görüntülerde kutlama yapmak için havaya ateş açan bir kişi yanlışlıkla damadı vurdu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin raporunda damadın kutlama amaçlı açılan ateş sonucu vurulduğu haberini aldığında herkesin şaşırdığını ifade etti.

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Binlerce kişi, önceki gün başıboş bir kurşunla öldürülen damat polis memuru Hamzeh Al Fanatseh'in cenazesi için Ürdün'ün güneyindeki Ma'an'da toplandı. Kamu Güvenliği Müdürlüğü (PSD), Fanatseh'in kaybının yasını tutan sert yazılı bir açıklama yaptı ve vatandaşları "ölümcül alışkanlığa" son vermeye çağırdı.

Pek çok kişi sosyal medya üzerinden merhum damadın ailesine dualar gönderdi ve halka açık kutlamalarda ateşli silah kullananlara daha ağır cezalar verilmesi çağrısında bulundu.

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