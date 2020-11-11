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Kızartma tavası temizlemek işkence olmasın! Sirke, deterjan...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kızartmanın tadı bir başkadır ve neredeyse 7'den 70'e birçok kişi tarafından sevilen bir yemek türüdür. Yemesi keyifli tabii ama pişirdikten sonra tencere, tava yıkamak tam bir işkence değil mi? Yağ kalıntılarını temizlemek için kendinizi artık yormayacaksınız İşinize yarayacak bu püf noktalarını hemen bir kenara not edin!

Kızartma tavası temizlemek işkence olmasın! Sirke, deterjan...

Kızartma sonrası tava ve tencerelerde kalan yanmış yağı çıkarmak bir hayli zordur. Hele bir de yemek sonrası çöken rehavet üzerine böyle yorucu bir iş yapmayı kimse istemez. Zorlu ve yanmış lekelerden hızlı bir şekilde kurtulmanızı sağlayan temizlik püf noktalarını sizler için hazırladık. İşte mutfakta elinizi kolaylaştıran pratik bilgiler.

KARBONAT

Zorlu yağların üzerine bol miktarda karbonat serpin. Karbonatın üzerine sıcak su dökün ve tavayı bir bir gece boyunca bekletin. Ertesi gün sünger yardımıyla yıkayın. Lekeler su ile ile birlikte akıp gidecek...

BULAŞIK DETERJANI

Tavanın ya da tencerenin içine bulaşık deterjanı dökün. Üzerine bol miktarda su koyup mutfak gerecini kaynamaya bırakın. Yaklaşık 10 dakika kaynattıktan sonra elinizi yakmadan suyu tavadan boşaltın. Sünger yardımıyla yıkayın. Bitti bu iş!

SİRKE

Temizlik konusunda kurtarıcı olan sirke ile yanmış yağ kalıntılarından kurtulabilirsiniz. Tavanın içine bir bardak sirke dökün ve tavayı ocağa alın. Sirkeyi bir miktar ısıtın. Ardından sirkeyi soğumaya bırakın. Sabunlu süngerle birlikte güzel bir şekilde yıkayıp durulayın.

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