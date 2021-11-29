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Kızartma tavasındaki yağlara veda edin! İşte yağ kalıntılarını söküp atan pratik yöntemler

29.11.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ah, o lezzetli kızartmalar yok mu? Bizi en mutlu eden kısmı parmaklarımızı da beraber yediğimiz o an! Peki, ya sonra? Tencerenin dibinde oluşan o inatçı ve söz dinlemeyen yağ lekeleriyle savaşmak için sağlığınızı tehdit eden kimyasalları solumanıza gerek yok. Basit birkaç yöntemle kızartma tencerenizi/tavanızı temizlemek çok daha kolay olacak!

Kızartma tavasındaki yağlara veda edin! İşte yağ kalıntılarını söküp atan pratik yöntemler

Çocuklarımızın en sevdiği yemek türü, kızartmalar. Onların sağlığı için her seferinde yeni bir kızartma yağı kullanmamız gerekir. Bu yüzden kızartma tavasını veya tenceresini sürekli yıkarız. "Yıkamak problem değil de o zorlu yağ lekelerinden kurtulamıyoruz!" diyorsanız sizin için bulduğumuz yöntemleri denedikten sonra temizlik bir işkence olmaktan çıkacak. İşte, o yöntemler...

İLK YARDIM: KARBONAT KUVVETİ

Bu mucizevi ilk yardım yöntemini uyguladığınızda bir daha başka çözüm aramayacaksınız.

  • Yağlı kızartma tenceresinin iç yüzeyine bolca karbonat dökün.

  • Tencereye 2/3 oranında su ilave edip sabaha kadar bekletin.

  • Ertesi gün süngerin yumuşak kısmıyla ovarak temizleyin. Sonuca siz de inanamayacaksınız.

HER DERDİN DEVASI: SİRKE MUCİZESİ

Her derde şifa sirke, bu sefer de yağlı tencerelerinizi parlatmak için iş başında!

  • Kızartma tencerenizin içine sirke ekleyip ocağa koyun.

  • 10 dakika kaynattıktan sonra soğumaya bırakın.

  • Ilıyan tencerenizi süngerin yumuşak tarafıyla güzelce yıkayın.

  • Tencerenizi kuruladıktan sonra sadece temizlendiğine değil, yeni gibi parladığına da tanık olacaksınız.

ÜÇ SİLAHŞÖRLER: BULAŞIK DETERJANI, SİRKE VE KARBONAT

Bulaşık deterjanı, tek başına kızartma yağını tamamen çıkaramaz; fakat karbonat ve sirkeyle güçlerini birleştirdiğinde yenilmez bir savaşçıya dönüşür.

  • Bir kaba bol miktarda karbonatı serpiştirin.

  • Üzerine yarım bardak bulaşık deterjanı, yarım bardak sirke ve bir miktar su ilave edin.

  • Yoğun bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

  • Karışımın tamamını kızartma tavanınızın yağlı bölümlerine sürün ve sabaha kadar bekletin.

  • Ertesi gün bulaşık süngerinizin yumuşak kısmı ile hafifçe ovun. Yağ lekelerinden eser kalmadığını göreceksiniz.

BEKLEYECEK VAKTİNİZ YOKSA BU YÖNTEMİ DENEYİN

Eser miktarda bulaşık deterjanına sirke ve su ekleyerek kızartma tenceresindeki yağlara veda edebilirsiniz.

  • Yağlı tencerenizin içine 1 çay bardağı sirke, 1 bardak su ve eser miktarda bulaşık deterjanı koyarak yaklaşık yarım saat kadar kaynatın.

  • Karışım kaynadıktan sonra ocağı kapatıp tencerenizi soğumaya bırakın.

  • Bulaşık süngerinin yumuşak tarafıyla silmeye başladığınızda yağ lekelerinin kolaylıkla çıktığına şahit olacaksınız.

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