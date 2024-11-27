Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kızı okuldan eve çamur içinde geldi! Çantasını açınca gerçeği öğrendi... Sosyal medyadan yardım istedi: "Sizce ben ne yapayım?"

Kızı okuldan eve çamur içinde geldi! Çantasını açınca gerçeği öğrendi... Sosyal medyadan yardım istedi: "Sizce ben ne yapayım?"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.11.2024 15:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Shandong kentinde yaşanan bir olay sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek popüler oldu. İsmi açıklanmayan bir anne çocuğunun okuldan eve bedeni ve okul çantası çamur içinde geldiğini söyledi. Nedenini sorduğunda ise kızının cevap vermediğini ifade eden anne, kızının çantasını açınca gerçeği öğrendi. Sosyal medya kullanıcılarına ise kızına ceza verip vermemesi gerektiğini sordu.

Kızı okuldan eve çamur içinde geldi! Çantasını açınca gerçeği öğrendi... Sosyal medyadan yardım istedi: "Sizce ben ne yapayım?"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Shandong kentinde bir anne çocuğu okuldan eve geldiğinde çamurla kaplı olduğunu görünce korku yaşadı.

2

Çocuğunun bir kaza geçirip bir yerlerdeki çamur çukuruna ya da kanalizasyona düştüğünü düşünerek çok paniğe kapıldı. Ancak çocuğu okul çantasını açtığında şok oldu. Çünkü çocuğunun okul çantasının içinden 20'den fazla kurbağadan oluşan büyük bir grup çıktı.

3

Anne , "Sizce ne yapayım?" diye fotoğrafını çekip sosyal ağlarda yayınladı ve çaresizce sordu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yaramaz evet ama bu kız gerçekten çok cesur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aman Tanrım, neden bu kadar kirli! Benim kızım böyle olsaydı kesinlikle eve sokmazdım" yorumunda bulundu.

İlginizi Çekebilir

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

 Oğlunun odasını temizlerken öğrendiği gerçeklerle gözyaşlarına boğuldu

Oğlunun odasını temizlerken öğrendiği gerçeklerle gözyaşlarına boğuldu

 17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

 Anne ve baba 'namus' diyerek kızlarını boğmaya çalıştı

Anne ve baba 'namus' diyerek kızlarını boğmaya çalıştı

 Brezilya'nın konuştuğu olay! Belediye başkanının +18 görüntüleri ifşa edildi

Brezilya'nın konuştuğu olay! Belediye başkanının +18 görüntüleri ifşa edildi
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çin kurbağa
En Çok Okunan Trend Haberler
En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

Son dakika! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Son dakika! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Tarlayı sürerken buldu! Hemen polise haber verdi

Tarlayı sürerken buldu! Hemen polise haber verdi

Binlerce kilometre yol kat etti! Şişedeki mesaj 16 yıl sonra bulundu

Binlerce kilometre yol kat etti! Şişedeki mesaj 16 yıl sonra bulundu

Asansörün kamerasını hesaba katmadı! Kurye öyle bir şey yaptı ki...

Asansörün kamerasını hesaba katmadı! Kurye öyle bir şey yaptı ki...

Eski sevgilisinin yıllarca devam eden tacizine dayanamayıp intihar etti

Eski sevgilisinin yıllarca devam eden tacizine dayanamayıp intihar etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.