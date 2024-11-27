Kızı okuldan eve çamur içinde geldi! Çantasını açınca gerçeği öğrendi... Sosyal medyadan yardım istedi: "Sizce ben ne yapayım?"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Shandong kentinde bir anne çocuğu okuldan eve geldiğinde çamurla kaplı olduğunu görünce korku yaşadı.

Çocuğunun bir kaza geçirip bir yerlerdeki çamur çukuruna ya da kanalizasyona düştüğünü düşünerek çok paniğe kapıldı. Ancak çocuğu okul çantasını açtığında şok oldu. Çünkü çocuğunun okul çantasının içinden 20'den fazla kurbağadan oluşan büyük bir grup çıktı.

Anne , "Sizce ne yapayım?" diye fotoğrafını çekip sosyal ağlarda yayınladı ve çaresizce sordu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yaramaz evet ama bu kız gerçekten çok cesur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aman Tanrım, neden bu kadar kirli! Benim kızım böyle olsaydı kesinlikle eve sokmazdım" yorumunda bulundu.