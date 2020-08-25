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Kızıl elma nedir? Kızıl elma ne anlama gelir? Kızıl elma ülküsü ne demek? Kızıl Elma neresi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 16:32 | Son Güncelleme

Kızıl elma konusunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü için hazırlanan klip ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın paylaşımı sonrası kızıl elma nedir şeklinde araştırmalar yapılmaya başladı. Peki, Kızıl elma ne anlama gelir? Kızıl elma ülküsü ne demek? Kızıl elma neresi? İşte kızılelma ile ilgili tüm detaylar…

Kızıl elma nedir? Kızıl elma ne anlama gelir? Kızıl elma ülküsü ne demek? Kızıl Elma neresi?

Kızıl elma nedir sorusu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video klip ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan paylaşım sonrasında sorulmaya başladı. Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla yapılan Kızı Elma marşı sonrasında Kızıl Elma ne anlama gelir sorusu soruluyor. Peki, kızıl elma ülküsü ne demek? Kızıl elma neresi? İşte kızılelma ile alakalı tüm merak edilenler...

KIZIL ELMA NEDİR?

Kızıl elma; Türk mitolojisinde Türkler ve Oğuz Türkleri için üstüne düşündükçe uzaklaşan ama uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküleri ya da düşleri simgelemekte olan bir ifade olarak geçiyor. Türk milliyetçiliği ve Türk yayılmacılığı için önemli bir sembol olan Kızıl Elma imgesi, Türk devletleri adına bir amacı simgeliyor. Ulaşılması gereken bir yer ya da fethedilmesi gereken bir beldeyi ifade etmekle beraber bazen devlet kurma hayali ya da cihan hakimiyeti idealini, veya Türk birliği idealini ifade edebiliyor.

Yaygın anlayışa göre kızıl elma Osmanlı ile beraber tarih ve edebiyata mal oldu ve Osmanlı döneminde Batı’ya yönelen cihadın sembolü haline geldi. Özellikle kızıl elma ülküsü yeniçeriler arasında yaygınlaşarak savaşma azimlerini yüksek tutma maksadıyla kullanıldı. Dolayısıyla kızıl elma ne anlama geliyor sorusuna yanıt olarak kızıl elma Türk devleti ve ağırlıklı olarak Osmanlı için büyük anlam taşıyor.

KIZIL ELMA ÜLKÜSÜ NE DEMEK?

Kızıl elma ne demek konusu biraz daha detaylı incelendiğinde; kızıl Türk kültürü için kıymetli kabul edilen bir renk, elma da mistik kısmı olan ve bereketli, şifa kaynağı olan bir meyve şeklinde kabul ediliyor. Buna karşılık kızıl elma konusunda sembolleşen elmanın meyveye değil eski Türklerde güneş ve ayı anlatan kızıl topa dayanmakta olduğu düşünülüyor. Kızıl elma ülküsü hakkında detaylı araştırma yapıldığında imgenin ilk defa Orta Asya Türkleri’nin arasında doğduğu kabul edilirken Ergenekon Destanı’nda Ergenekon’dan dışarı çıkma ve kaybedilen eski yurdu geri alma hedefini simgeliyor olduğu düşünülüyor. Kızıl elma ülküsü ile alakalı olarak Türkistan’dan Hazar Denizi doğusuna gelmiş olan Oğuzların Hazar kağanının ipek çadırının üstünde hakimiyet ifadesi şeklinde yer alan altın topu yani bir diğer açıdan Kızıl Elma’yı ele geçirmenin ülkü edildiğine inanılıyor.

KIZIL ELMA NEREDE?

Kızıl elma neresi ya da kızıl elma nerede ortaya çıktı noktasında net bir bilgi bulunmamakla beraber yaygın anlayış, Osmanlı edebiyatında ve tarihinde kendine geniş bir yer bulduğu yönünde. Yine de kızıl elma imgesinin ilk defa Orta Asya Türkleri içinde doğduğuna inanılıyor. Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü sebebiyle hazırlanmış olan kızıl elma marşı ile konu yeniden gündeme geldi ve araştırılmaya başladı.

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