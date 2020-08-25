Kızıl elma nedir? Kızıl elma ne anlama gelir? Kızıl elma ülküsü ne demek? Kızıl Elma neresi?

Kızıl elma nedir sorusu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video klip ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan paylaşım sonrasında sorulmaya başladı. Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla yapılan Kızı Elma marşı sonrasında Kızıl Elma ne anlama gelir sorusu soruluyor. Peki, kızıl elma ülküsü ne demek? Kızıl elma neresi? İşte kızılelma ile alakalı tüm merak edilenler...

KIZIL ELMA NEDİR?

Kızıl elma; Türk mitolojisinde Türkler ve Oğuz Türkleri için üstüne düşündükçe uzaklaşan ama uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküleri ya da düşleri simgelemekte olan bir ifade olarak geçiyor. Türk milliyetçiliği ve Türk yayılmacılığı için önemli bir sembol olan Kızıl Elma imgesi, Türk devletleri adına bir amacı simgeliyor. Ulaşılması gereken bir yer ya da fethedilmesi gereken bir beldeyi ifade etmekle beraber bazen devlet kurma hayali ya da cihan hakimiyeti idealini, veya Türk birliği idealini ifade edebiliyor.

Yaygın anlayışa göre kızıl elma Osmanlı ile beraber tarih ve edebiyata mal oldu ve Osmanlı döneminde Batı’ya yönelen cihadın sembolü haline geldi. Özellikle kızıl elma ülküsü yeniçeriler arasında yaygınlaşarak savaşma azimlerini yüksek tutma maksadıyla kullanıldı. Dolayısıyla kızıl elma ne anlama geliyor sorusuna yanıt olarak kızıl elma Türk devleti ve ağırlıklı olarak Osmanlı için büyük anlam taşıyor.