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Kızıl Goncalar'daki o sahne sosyal medyayı salladı! ABD'deki Epstein davası hatırlatılınca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.02.2024 08:03 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Dizinin son bölümüne Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd ve Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakterinin arasında geçen diyaloglar damga vurdu. Dizide ABD'deki Epstein davası hatırlatılınca sosyal medyada yorum yağdı.

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiren Kızıl Goncalar dizisi her sahnesiyle olay oluyor. Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı dizi bu defa son sahnesiyle yine adından söz ettirdi.

Dizideki diyaloglar ve konuları ele alış biçimi büyük beğeni toplarken oyuncuların da başarılı performansı sosyal medyada takdir topluyor.

Kızıl Goncalar dizisinin son bölümüne Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd ve Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakterinin arasında geçen diyaloglar damga vurdu.

kapak

Dizinin o sahnesinde tabiat ve fıtrat arasındaki fark üzerine konuşuluyor gibi görünse de aslında gündemdeki Epstein davası ve sosyal medyanın etkileri gibi pek çok konuya değinildi.

özcan deniz

Levent karakterinin; 'Kedinin güç kavramı kediye göre insanın güç kavramı ise para, iktidar. En paralılılarla en iktidarlıllara bir bak yani kadınlarla olan ilişkilerinin kedilerden ne farkı var? Onlarda dilediklerini yapabiliyorlar. Canları ne isterse...' yorumu üzerine Cüneyd karakteri 'ABD'deki Epstein davası gibi...' sözleri sosyal medyayı salladı.

mert

Bu sahneye sosyal medyada; 'Uzun zamandır görmediğimiz derinlikte yazılmış', 'Yazarın, oyuncuların emeğine sağlık', 'Bu sohbetler saatlerce sürebilir', 'İkili sohbetleri o kadar güzel ki' şeklinde yorumlar yapıldı.

Youtube


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Mert Yazıcıoğlu Özcan Deniz Kızıl Goncalar karakteri
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