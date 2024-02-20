Kızıl Goncalar'daki o sahne sosyal medyayı salladı! ABD'deki Epstein davası hatırlatılınca...

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiren Kızıl Goncalar dizisi her sahnesiyle olay oluyor. Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı dizi bu defa son sahnesiyle yine adından söz ettirdi.

Dizideki diyaloglar ve konuları ele alış biçimi büyük beğeni toplarken oyuncuların da başarılı performansı sosyal medyada takdir topluyor.

Kızıl Goncalar dizisinin son bölümüne Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd ve Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakterinin arasında geçen diyaloglar damga vurdu.

Dizinin o sahnesinde tabiat ve fıtrat arasındaki fark üzerine konuşuluyor gibi görünse de aslında gündemdeki Epstein davası ve sosyal medyanın etkileri gibi pek çok konuya değinildi.

Levent karakterinin; 'Kedinin güç kavramı kediye göre insanın güç kavramı ise para, iktidar. En paralılılarla en iktidarlıllara bir bak yani kadınlarla olan ilişkilerinin kedilerden ne farkı var? Onlarda dilediklerini yapabiliyorlar. Canları ne isterse...' yorumu üzerine Cüneyd karakteri 'ABD'deki Epstein davası gibi...' sözleri sosyal medyayı salladı.

Bu sahneye sosyal medyada; 'Uzun zamandır görmediğimiz derinlikte yazılmış', 'Yazarın, oyuncuların emeğine sağlık', 'Bu sohbetler saatlerce sürebilir', 'İkili sohbetleri o kadar güzel ki' şeklinde yorumlar yapıldı.





