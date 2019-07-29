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Kızılay 180 bin kişi adına kurban kesecek, 4,5 milyona dağıtacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:15 | Son Güncelleme

 KIZILAY, bu yıl Kurban Bayramı'nda yurt içi ve yurt dışında toplam 180 bin vekalet sahibi adına kurban kesimi yapacağını duyurdu.

Kızılay 180 bin kişi adına kurban kesecek, 4,5 milyona dağıtacak

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- KIZILAY, bu yıl Kurban Bayramı'nda yurt içi ve yurt dışında toplam 180 bin vekalet sahibi adına kurban kesimi yapacağını duyurdu. Kurban eti ve konserve dağıtımının yanı sıra, aşevlerinden verilecek yemeklerle birlikte 4 milyon 500 bin kişiye hizmet verecek olan Kızılay merkezlerinde, bayram öncesi yoğun hazırlık dönemi yaşanıyor.
Türkiye ile birlikte 51 ülkede vekalet sahibi adına kurban kesimi yaparak hizmet veren Kızılay, bu yıl 11 Ağustos Pazar günü kutlanmaya başlanacak olan yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını hızlandırdı. Vekaletle kurban kesim ücretini yurt içinde 850 TL, yurt dışında ise 725 TL olarak açıklayan Kızılay, Kurban Bayramı süresince yurt içi ve yurt dışında toplam 180 bin vekalet sahibi adına kurban kesimi yapacağını duyurdu. İbadetini Kızılay aracılığıyla yapmak isteyenlere 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Helal Olsun Türkiye' sloganıyla hizmet veren Kızılay, kurban kesiminin yanı sıra, kurban eti ve konserve dağıtımı ve aşevlerinden vereceği yemeklerle yaklaşık 4 milyon 500 bin kişiye kurban bereketini yaşatacak.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kızılay konservelerinin üretildiği et kombinesini ziyaret eden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, tesiste 800 gram, 5 kilo ve 10 kilo halinde hazır edilen konservelerin üretim aşamalarına tanıklık etti. Konservelerin 1,5 yıllık raf ömrü olduğuna değinen Kınık, "Kurban payları ve yıl boyunca kestiğimiz adaklarımız da sizler için bu şekilde kavurma haline getiriliyor. Etler önce kemiksiz olarak ayrılıyor, daha sonra pişiriliyor, suyu ve yağı ayrılıyor daha sonra 800 gramlık, 5 kiloluk ve 10 kiloluk ambalajlara konserve halinde dolduruluyor. Bunların bütün gıda analizleri yapılıyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kurban konservelerimizin raf ömrü 18 ay, dolayısıyla Kızılay, yurt içinde kurban bayramı süresince ağırlıklı olarak konserve etlerin dağıtımını yapacak" dedi.
KAMPANYA AREFE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK
Kızılay'ın kurban kampanyasının arife gününe kadar devam edeceğini söyleyen Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sene yurt içinde 80 bin, yurt dışında ise yaklaşık 100 bin kurbanı 4 buçuk milyon insana ulaştırma gayesine devam ediyoruz. Kurbanların yurt içinde kesim fiyatı 850 TL iken, yurt dışında kesim fiyatı ise 725 TL'dir. Kızılay'ın web sitesi üzerinden kredi kartı ile, banka havaleleri ve EFT’leri ile ya da yurt genelindeki bütün şube ve temsilciliklerimize başvurarak kurban vekaletlerinizi iletebilirsiniz. Kurbanlarımız Tarım Bakanlığımızın Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü görevlileri, veteriner hekimler, din görevlilerimiz, Kızılay ekibimiz ve noter eşliğinde kesilmektedir. Tüm bu süreçler kayıt altına alınmakta ve İslami usullerle gerçekleştirilmektedir. Kurban yakınlaşmaktır, paylaşmaktır, ihtiyaç sahiplerini anlamaktır. Kızılay'a güveninizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu sene de Kızılay Helal Olsun Türkiye Kurban Kampanyasına desteklerinizi geçen yıllarda olduğu gibi bekliyoruz."

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Kızılay 180 bin kişi adına kurban kesecek, 4,5 milyona dağıtacakKızılay 180 bin kişi adına kurban kesecek, 4,5 milyona dağıtacakKızılay 180 bin kişi adına kurban kesecek, 4,5 milyona dağıtacakKızılay 180 bin kişi adına kurban kesecek, 4,5 milyona dağıtacak

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