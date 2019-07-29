Kızılay 180 bin kişi adına kurban kesecek, 4,5 milyona dağıtacak

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- KIZILAY, bu yıl Kurban Bayramı'nda yurt içi ve yurt dışında toplam 180 bin vekalet sahibi adına kurban kesimi yapacağını duyurdu. Kurban eti ve konserve dağıtımının yanı sıra, aşevlerinden verilecek yemeklerle birlikte 4 milyon 500 bin kişiye hizmet verecek olan Kızılay merkezlerinde, bayram öncesi yoğun hazırlık dönemi yaşanıyor.

Türkiye ile birlikte 51 ülkede vekalet sahibi adına kurban kesimi yaparak hizmet veren Kızılay, bu yıl 11 Ağustos Pazar günü kutlanmaya başlanacak olan yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını hızlandırdı. Vekaletle kurban kesim ücretini yurt içinde 850 TL, yurt dışında ise 725 TL olarak açıklayan Kızılay, Kurban Bayramı süresince yurt içi ve yurt dışında toplam 180 bin vekalet sahibi adına kurban kesimi yapacağını duyurdu. İbadetini Kızılay aracılığıyla yapmak isteyenlere 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Helal Olsun Türkiye' sloganıyla hizmet veren Kızılay, kurban kesiminin yanı sıra, kurban eti ve konserve dağıtımı ve aşevlerinden vereceği yemeklerle yaklaşık 4 milyon 500 bin kişiye kurban bereketini yaşatacak.