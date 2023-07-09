Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Kızılay'ın yeni başkanı oldu

Ftama Meriç Yılmaz, son dakika haberine göre Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi. Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz internette araştırılıyor. İşte Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz hakkında bilgiler...

FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?

Fatma Meriç Yılmaz 1975 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

Fatma Meriç Yılmaz, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Fatma Meriç Yılmaz, tıpta uzmanlık eğitimini 2000- 2003 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptı.

Fatma Meriç Yılmaz, 2003-2010 yılları arasında aynı hastanede başasistan olarak görev yapmaya başladı. 2008 yılında doçentlik unvanını alan Yılmaz, 2010'da Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. 2011'de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'na doçent olarak atandı. 2014'te Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde profesörlüğe yükseltilerek profesörlük unvanı aldı.

Kızılay Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yılmaz, Kerem Kınık'ın istifası üzerine geçici olarak başkanlık görevini üstlendi.

Son gelişmeye göre Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, kullanılan oyların tamamını alan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi.

KIZILAY BAŞKANI FATMA MERİÇ YILMAZ EVLİ Mİ?

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, evli ve 3 çocuk annesidir.



