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Kızılay Genel Başkanı Kınık: Önlemlerimiz göç dalgasını Suriye içinde tamponlamak (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 16:36 | Son Güncelleme

KAN VERİP GENÇLİK KAMPI AÇILIŞINA KATILDILAR Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr.

KAN VERİP GENÇLİK KAMPI AÇILIŞINA KATILDILAR

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Vilayet Meydanı'ndaki Kızılay TIR'ında kan bağışında bulundu. Vali Çakacak ve Dr. Kınık daha sonra kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kızılay'ın Hasırca Gençlik Kampı açılışına katıldı. Buradaki törene Çakacak ve Kınık'ın yanı sıra Ak Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile çok sayıda kişi katıldı. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, etkinlikte engellilerle müzik eşliğinde zeybek oynadı. Kınık, törendeki konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün yenileyerek, tekrar açmış olduğumuz Eskişehir Hasırca Kampı, çok özel misafirlere ev sahipliği yapıyor. Bizim afetçilik jargonunda şöyle bir prensibimiz vardır; 'arkada kimseyi bırakma'. Kızılaycılığın en temel vazifesi toplumumuza mukavemet, dayanıklılık ve esneklik kazandırmaktır. 7'sinden 70'ine, yaşayan herkese, bu engelli kardeşlerimiz de olabilir. Yaşlılarımız da olabilir. Kızılay olarak büyük bir güvenli yaşam seferberliğine başladık. Bu güvenli yaşam seferberliğinde, güvenli yaşam kültüründe herkesin bu güvenli yaşam kültürüne erişmesi için çok büyük, çok geniş çaplı bir plan yaptık. Bunun merkezi Milli Eğitim Bakanlığı olacak. Talim ve Terbiye Kurulumuzla bir anlaşma imzaladık. 18 milyon, ana okulundan lise son sınıfına kadar talebemiz güvenli yaşam kültürünü edinecekleri müfredatla eğitim görecekler. Bu kültürle eğitim görecekleri müfredatlarının tamamını Braille Alfabesi ile de bastırıyoruz. Görme engelli kardeşlerimiz de bunlardan istifade edecekler. Artık afetlere hazırlık, ilk yardım, sosyal dayanışma, olağanüstü durumlardan yere düşmeden, çökmeden başa çıkabilme konusunda inşallah toplumumuzda yaygın bir şekilde, toplum tabanlı bir afet yönetim modeline hep beraber geçiyoruz. Gençlik aslında her toplumun en kıymetli servetidir. Eğer gençliğe yatırım yaparsanız, eğer gençliği önemserseniz, onlara yol açarsanız, onların hata yapmasına göz yumacak bir inisiyatif bırakırsanız geleceğiniz güçlü olur."

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