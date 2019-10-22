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Kızılay’ın iyilik hareketi büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal’ı ziyaret ederek, Kızılay’ın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Kızılay’ın iyilik hareketi büyüyor

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal’ı ziyaret ederek, Kızılay’ın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal’ı makamında ziyaret etti. Başkan Davut Gürkan, Bursa’nın, geçmişten bugüne gelen merhamet ve iyiliğe dayalı medeniyet anlayışı ve hayırseverlerin destekleri ile Kızılay’ın en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirtti. Çeşitli programlar ve ziyaretler ile Türk Kızılay’ın faaliyetlerini anlattıklarını belirten Davut Gürkan, 151 yıllık merhamet çınarına gösterilen ilgi ve verilen desteklerin ülkemizde ve dünyanın birçok farklı noktasındayardım eli bekleyen insanlara umut olduğunu söyledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal ise sözlerine ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Türk Kızılay’ın iyilik ve merhamet anlayışımızı dünyaya taşıyan, umut olan ve örnek gösterilen bir kurum olduğunu vurgulayan Uysal, Türk Kızılay ve Bursa Şubesi’nin çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirtti. Hayat kurtaran birçok çalışmaya imza atan Türk Kızılay’ın iyilik hareketinin hayırseverler ve gönüllüler eliyle büyüyüp genişlediğini belirterek, iyilik hareketine katkı sağlayacak her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti.

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