Kızılcık Şerbeti Doğa’nın bu zamana kadar giydiği en şık kıyafetler…

1. Doğa dümdüz bir siyah elbiseyle bile çok şık oluyor.

2. Doğa bazen bizi şaşırtmayı da biliyor!

Böyle sade kıyafetleri öyle herkes taşıyamaz. Ama Doğa, düz siyah elbiseyle bile çok şık olabiliyor. Elbisesini ince bir kemer ve takılarla tamamlayarak basit şekilde nasıl şık olunur bize öğretiyor adeta!



Bu kombini gören herkes şok olmuştur eminiz. Doğa'nın tarzına hiç uymayan bu kombinle bile çok güzel olduğu kesin! Deri ceket, mini etek ve gotik tarzı makyajı farklı olsa da yine de çok yakışmıştı. Bir daha böyle bir kombin göremesek de bu kombin en güzel kombinlerden biriydi bizce.

3. Doğa'nın en güzel kombinlerinden biri...



İşte bu kombin Doğa'nın en güzel kombinlerinden biri bizce. Şık bir bluzu basit bir kotla kombinleyen Doğa'nın tarzı tam bu aslında. Hiçbir zaman çok abartılı ya da şıkır şıkır görmesek de her zaman zarif bir şıklığı var Doğa'nın. Boğazdan bağlamalı dekolteli bluzunu tamamladığı küpeler ve toplu saçları bu kombini kusursuz bir kombin yapıyor.

4. Doğa kombin uyumlarını en iyi yapanlardan.



Doğa'nın basit parçalarla şık kombinler yaptığını söyledik. Deri bordo bluzu kendinden kırışık bir model. Altına giydiği düz siyah pantolonla bluzu öne çıkarmak istediğini görüyoruz. Yine takılar da bu kombinde ön planda. Bordo ve altın uyumunu Doğa en iyi şekilde kombinlemiş.

5. Üzgünken bile şıklığından ödün vermeyen bir kraliçe o!



Doğa, en üzgün anlarında bile şık olmayı becerebiliyor. Zaten basit bir bluzu bile çok klas gösterebildiğinden bahsettik. Bu kombinde de aslında basit bir beyaz üstle pantolon giymiş. Ama saçlarından takılarına ve minik çantasına kadar her şey kombini üst bir seviyeye çıkarıyor.

6. Kötü günler yaşadığı o evde bile şıklığıyla herkesi kendine hayran bırakmayı bildi.



Doğa'nın çilesi hiç bitmiyor, evet. Ama o en kötü anlarda bile her zaman şık. Siyah uzun yırtmaçlı elbisesi askılı bir model. Önünde küçük bir broş olan elbiseyi düz saçları ve hafif takılarıyla tamamlanmış.

7. Bir insana her renk mi yakışır!



Doğa ne renk giyerse yakışan ender insanlardan. Siyah, kırmızı, beyaz, gri... Bu kız ne renk giyse ona yakışıyor. Düz gri elbise de çok yakışmış elbette. Üstü tam oturan elbisenin etekleri pileli. Bu elbiseyi saat ve gümüş küpelerle tamamlamış. Bileğe kadar inen elbise tam Doğa'ya göre!

8. Bu kız hep elbise giymiyor, bazen de spor takılıyor.



Doğa elbette her gün klasik giyinmiyor. Bazı günler gayet spor giyinebiliyor. Bir bölümde giydiği bu spor kıyafet de ona çok yakışmış. Tayt üstüne giydiği montu, dağınık saçları ve hatta kulaklığı ile bu kombin 10 üzerinden 10 değil de ne!

9. Takımlar, Doğa'nın sıklıkla tercih ettiklerinden.



Takım giymek, Doğa'nın favorisi diyebiliriz. Pantolon ve yelekten oluşan takım yeşil renginde. Bu renk Doğa'yı bir ayrı açmış. Üzerine tam oturan yeleği ve bol pantolonla oldukça sade bir şıklık tercih ettiğini söyleyebiliriz.

10. Doğa, sade kombinlerin kızı!



Doğa'nın kombinleri genelde nasıl derseniz basit deriz herhalde. Sade kombinleri çok seven Doğa, bir kot, bir üstle kaç bölüm geçirdi kim bilir? Bu bölümde de aslında çok basit bir kombin yapmış. Ama bu basitlik asla şık olmasına engel değil. Kot pantolonun üzerine giydiği bluzu ve klasik kemeriyle bu kombin çok cool bir kombin olmuş.

11. Beyaz en çok Doğa'ya yakışıyor.



Herhalde Doğa beyazın en çok yakıştığı kişilerden. Bu bölümde giydiği beyaz bluz da bunu kanıtlıyor aslında. Altına yine her zamanki gibi bir kot giymiş. Daha açık bir kot tercih eden Doğa, bu bölümde bir ayrı zarif olmuştu.

12. Doğa, karakolda bile şık olmayı başaran nadir insanlardan.



Doğa'nın Görkem yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Ama o bu zamanlarda bile şık olmayı başarabildi. Aslında bu kombini oldukça sade. Kot pantolon üstüne lacivert boğazlı bir kazak giymiş. Gri bir kabanla tamamladığı kombindeki kemer ve küpeler ise kombini daha şık hale getiren aksesuarlar.