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Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! Güzelliğiyle gündem oldu

13.11.2023 16:04 | Son Güncelleme:
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Ömer Ünal' karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Kılıç başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla adından söz ettiriyor. Özel hayatı merak edilen yakışıklı oyuncunun 16 yıldır evli olduğu biliniyor. Barış Kılıç'ın sır gibi sakladığı eşi sonunda ortaya çıktı. Ayşegül Kılıç güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Ömer Ünal' karakteriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Barış Kılıç'ın özel hayatı da merak ediliyor.

Barış Kılıç’ın dizideki karakterinin aksine gerçek hayatta çok uzun ve mutlu bir evliliği olduğu biliniyor. Batu ve Emir adında iki çocuğu olan Kılıç eşini adeta sır gibi saklıyor.

Barış Kılıç 1

Yakışıklı oyuncunun gözlerden uzak tuttuğu eşi Ayşegül Kılıç ile romantik pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. Kılıç'ın eşi güzelliğiyle adeta büyüledi.

Barış Kılıç' eşi 1

Barış Kılıç ile eşi Ayşegül Kılıç'ın pozlarına; 'Çok yakışıyorlar', 'Eşi çok güzelmiş', 'Güzelliğine hayran kaldım', '41 kere maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

Barış Kılıç' eşi 2

Barış Kılıç, 21 Şubat 1978 tarihinde Malatya’nın Arguvan ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Barış Kılıç 2

İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bütün Çocuklarım dizisinde Aybars karakterini canlandırarak yaşadı.

Barış Kılıç 3

Daha sonra Adını Feriha Koydum dizisiyle çıkış yaptı ve oldukça tanındı. Barış Kılıç’ın tek sinema deneyimi Seni Seviyorum Adamım filmi oldu.

Barış Kılıç 4

2007 yılında Ayşegül Özay ile evlendi. Batu ve Emir adında iki çocuğu bulunmaktadır. Şimdilerde ise, Kızılcık Şerbeti dizisinde “Ömer Ünal” karakterini canlandırıyor.

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