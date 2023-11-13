Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! Güzelliğiyle gündem oldu

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Ömer Ünal' karakteriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Barış Kılıç'ın özel hayatı da merak ediliyor.

Barış Kılıç’ın dizideki karakterinin aksine gerçek hayatta çok uzun ve mutlu bir evliliği olduğu biliniyor. Batu ve Emir adında iki çocuğu olan Kılıç eşini adeta sır gibi saklıyor.

Yakışıklı oyuncunun gözlerden uzak tuttuğu eşi Ayşegül Kılıç ile romantik pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. Kılıç'ın eşi güzelliğiyle adeta büyüledi.

Barış Kılıç ile eşi Ayşegül Kılıç'ın pozlarına; 'Çok yakışıyorlar', 'Eşi çok güzelmiş', 'Güzelliğine hayran kaldım', '41 kere maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

Barış Kılıç, 21 Şubat 1978 tarihinde Malatya’nın Arguvan ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bütün Çocuklarım dizisinde Aybars karakterini canlandırarak yaşadı.

Daha sonra Adını Feriha Koydum dizisiyle çıkış yaptı ve oldukça tanındı. Barış Kılıç’ın tek sinema deneyimi Seni Seviyorum Adamım filmi oldu.

2007 yılında Ayşegül Özay ile evlendi. Batu ve Emir adında iki çocuğu bulunmaktadır. Şimdilerde ise, Kızılcık Şerbeti dizisinde “Ömer Ünal” karakterini canlandırıyor.







