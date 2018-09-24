Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti UNESCO Dünya Mirası Listesi yolunda

Samsun Valisi Osman Kaymak, Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti'nin UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık eden Vali Kaymak, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer aldığını anımsatarak, "Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştı. Şimdi ise asıl listeye girmek için bir süreç yönetiliyor. Bu çerçevede yoğun bir çalışma programı uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girebilmesi için kentin deltayı sahiplenmesi gerektiğini ifade eden Kaymak, şunları kaydetti:

"Bu proje sadece bir iki kurumun projesi değil, kentimizin projesi olarak, birlikte hareket edilerek yol alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin ilan etmiş olduğu 100 günlük eylem planına Millet Bahçeleri ve Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti girdi. Devletimizin bu işe ne kadar önem verdiğinin kanıtıdır. 100 günlük eylem planında bizden Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti'nin takibi istenmektedir."