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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti UNESCO Dünya Mirası Listesi yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 20:42 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Osman Kaymak: - "Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştı. Şimdi ise asıl listeye girmek için bir süreç yönetiliyor"

Samsun Valisi Osman Kaymak, Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti'nin UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık eden Vali Kaymak, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer aldığını anımsatarak, "Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştı. Şimdi ise asıl listeye girmek için bir süreç yönetiliyor. Bu çerçevede yoğun bir çalışma programı uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girebilmesi için kentin deltayı sahiplenmesi gerektiğini ifade eden Kaymak, şunları kaydetti:

"Bu proje sadece bir iki kurumun projesi değil, kentimizin projesi olarak, birlikte hareket edilerek yol alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin ilan etmiş olduğu 100 günlük eylem planına Millet Bahçeleri ve Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti girdi. Devletimizin bu işe ne kadar önem verdiğinin kanıtıdır. 100 günlük eylem planında bizden Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti'nin takibi istenmektedir."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Karaman ise Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin önemli alan olduğunu belirterek, "Ülkemizde son zamanlarda koruma çevresel hassasiyetler sadece ülkemizde değil bütün dünyada öne çıktı. Biz de genel müdürlük olarak yeni vizyon oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim bugün korunan alan miktarımız Türkiye'de 10 milyon hektar civarındadır. Hedefimiz bunu 10 yıl içerisinde 20 milyon hektara çıkarmaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler, deltada yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantıya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ev sahipliği yaptığı yılkı atları, 356 kuş türü, mandalar, göller, subasar (longoz) ormanlarıyla ziyaretçilerine doğal yaşamla iç içe olma imkanı sunuyor. Delta sadece Türkiye için değil dünya için de biyolojik zenginliği ile dikkatleri üzerine topluyor.

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