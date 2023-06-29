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Kızılırmak'ta acı olay! Kaçan topu almak için suya giren 3 çocuk hayatını kaybetti

29.06.2023 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde parkta oynayan 3 çocuk, Kızılırmak'a düşen futbol topunu almak için girdikleri suda hayatını kaybetti. Irak uyruklu 3 çocuğun cansız bedeni, sualtı arama kurtarma ekipleri tarafından ırmaktan çıkartıldı.

Kızılırmak'ta acı olay! Kaçan topu almak için suya giren 3 çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde parkta oynayan 3 çocuk, Kızılırmak'a düşen futbol topunu almak için suya girdi. Çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine AFAD, Polis Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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CANSIZ BEDENLERİNE SUALTI ARAMA EKİPLERİ ULAŞTI

Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin suda yaptığı aramalar neticesinde, Irak uyruklu H.S.H. (15), H.M.H. (16) ve O.M.'nin (15) cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından 3 çocuğun cesedi, cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. (AA-İHA)

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