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Kızıltepe Belediye Başkanlığı'ndan alınan HDP'li Yılmaz tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 00:07 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve 4 gün önce gözaltına alınan HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kızıltepe Belediye Başkanlığı'ndan alınan HDP'li Yılmaz tutuklandı

KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve 4 gün önce gözaltına alınan HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, Kızıltepe Belediye Başkanı iken İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması nedeniyle 4 Kasım’da görevinden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında 12 Aralık'ta 'Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alınan Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Yılmaz, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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