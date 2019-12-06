HABER

Kızıltepe'de öldürülen iki kardeşin katil zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 22:57 | Son Güncelleme

Kızıltepe'de öldürülen iki kardeşin katil zanlısı tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kavgada öldürülen iki kardeşin katil zanlısı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 21 Kasım'da Tepebaşı Mahallesinde çıkan kavgada öldürülen Mustafa Tezdönen ve Emin Tezdönen kardeşlerin katil zanlısı olarak aranan İbrahim Yiğit, polis ekiplerince yapılan operasyonda saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan İbrahim Yiğit, kasten adam öldürmek suçundan tutuklandı.

Tepebaşı Mahallesi'nde çıkan kavgada öldürülen kardeşlerin katil zanlısının, Mustafa Tezdönen'in şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açan eşi Mehtap Tezdönen'in dedesi İbrahim Yiğit olduğu ortaya çıkmıştı.

2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var 2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var
Menderes'in makam aracı Aydın'daMenderes'in makam aracı Aydın'da
Kızıltepe'de Tezdönen kardeşleri öldüren kişi, tutuklandıKızıltepe'de Tezdönen kardeşleri öldüren kişi, tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 kardeşin cinayet zanlısı tutuklandı mardin

En Çok Okunan Haberler

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Dedikoduları duyan nüfus müdürlüklerine akın etti

Dedikoduları duyan nüfus müdürlüklerine akın etti

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

PKK'dan iki bakana suikast talimatı

PKK'dan iki bakana suikast talimatı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok acı olay! Biri 2 diğeri 3 yaşındaydı...

Çok acı olay! Biri 2 diğeri 3 yaşındaydı...

Finike'de fuhuş operasyonu: 12 tutuklama

14 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu!

Avcılar öldürüp kaçmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

Avcılar öldürüp kaçmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

Palandöken’de meşaleli sezon açılışı

Ve start verildi!

Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu

Heyecanlandıran paylaşım! İlk kez gökyüzüyle buluştu

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Fransa uyarısı

Bakanlık'tan Fransa uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.