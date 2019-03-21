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'Kızına cinsel istismardan' yargılanan sanık, öldürdüğü eşini suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:53 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, evini terk edip boşanma davası açan eşi Döndü Şengül'ü (41), sokak ortasında tabanca ile öldüren Şükrü Şengül (39), 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde, evini terk edip boşanma davası açan eşi Döndü Şengül'ü (41), sokak ortasında tabanca ile öldüren Şükrü Şengül (39), 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Şükrü Şengül, eşi Döndü Şengül'ü, bu konuda kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü, eşinin kendisinden kurtulmak için iftira attığını iddia etti.

Döndü Şengül, 2008 yılında evlendiği eşi Şükrü Şengül'e, 2018 yılında şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Şengül, kızını da alarak annesinin evine yerleşti. Dava sürerken ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenen Döndü Şengül, davayı geri çekerek boşanmaktan vazgeçti. Bu süreçte ikinci çoğunu da dünyaya getiren Şengül, 3 Ocak 2019'da kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle eşinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Şükrü Şengül, gözaltına alındı. Ancak, 5 Ocak 2019'da çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 'Cinsel istismar' soruşturması kısa sürede tamamlanarak, Şükrü Şengül hakkında Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRINCA EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Şükrü Şengül hakkında, şikayetinden vazgeçmesi yönünde tehdit ettiği eşinin başvurusu üzerine, Ankara 10’uncu Aile Mahkemesi tarafından uzaklaştırma kararı verildi. Ancak tehditlerinden vazgeçmeyen Şükrü Şengül, 18 Şubat'ta kızını okula bırakan Döndü Şengül'ü takip ederek sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Şükrü Şengül, olaydan sonra yakalanırken, çiftinin 8 yaşındaki kızları ile 6 aylık oğulları devlet korumasına alındı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Cinayet soruşturması devam eden Şükrü Şengül, 'cinsel istismar' davasında, bugün Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Basına ve izleyicilere kapalı yapılan duruşmaya, Döndü Şengül'ün ailesinin avukatı Müjde Tozbey Erden, Şükrü Şengül'ün avukatı ile Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları katıldı. Savunmasını yapan Şükrü Şengül, suçlamayı kabul etmeyerek, boşanma davası açan eşinin kendisinden kurtulmak için iftira attığını ileri sürdü.

AVUKATLARIN MÜDAHİLLİK TALEPLERİ KABUL EDİLMEDİ

Mahkeme heyeti, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatlarının davaya müdahillik taleplerini, Döndü Şengül'ün ailesinin avukatının bulunması nedeniyle kabul etmedi. Mahkeme, bu kararına itiraz eden avukatların da duruşma süresince salon dışına çıkmasını istedi. Mahkeme, sanığın savunmasının ardından, küçük kızın Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) uzmanlar huzurunda alınan ifadesinin CD kayıtlarının istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında açıklama yapan Avukat Müjde Tozbey Erden, "Şükrü Şengül serbest kalır kalmaz suçunu ortaya çıkaran ve kendisine boyun eğmeyen Döndü'yü öldürmüştür. Biz bugün, devlete sığınmasına, yardım istemesine rağmen Döndü'yü korumayan iktidara, 'kocasından kurtulmak için iftira atıyor' diye düşünüp çocuğun ve kadının beyanını esas almayan yargı erkine karşı da buradayız. Burada olmaya, hak aramaya devam edeceğiz" dedi.

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