'Kızına cinsel istismardan' yargılanan sanık, öldürdüğü eşini suçladı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde, evini terk edip boşanma davası açan eşi Döndü Şengül'ü (41), sokak ortasında tabanca ile öldüren Şükrü Şengül (39), 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Şükrü Şengül, eşi Döndü Şengül'ü, bu konuda kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü, eşinin kendisinden kurtulmak için iftira attığını iddia etti.

Döndü Şengül, 2008 yılında evlendiği eşi Şükrü Şengül'e, 2018 yılında şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Şengül, kızını da alarak annesinin evine yerleşti. Dava sürerken ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenen Döndü Şengül, davayı geri çekerek boşanmaktan vazgeçti. Bu süreçte ikinci çoğunu da dünyaya getiren Şengül, 3 Ocak 2019'da kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle eşinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Şükrü Şengül, gözaltına alındı. Ancak, 5 Ocak 2019'da çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 'Cinsel istismar' soruşturması kısa sürede tamamlanarak, Şükrü Şengül hakkında Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı.