Kızını rehin alan damadına dehşeti yaşatmıştı! İşte mahkemenin verdiği karar

Olay, 14 Ocak günü saat 15.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Çakoğlu ile eşi Duygu Çakoğlu arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre bıçağı alan Erdem Çakoğlu, eşi Duygu Çakoğlu'nu darbetti. Eşinin kendisini öldürmesinden korkan Duygu Çakoğlu, fırsatını bulup annesine mesaj attı ve eşinin kendisini rehin aldığını yazdı. Bunun üzerine evden çıkan Mesut Köseoğlu, kızının evinin bulunduğu sokağa geldi. Mesut Köseoğlu, binaya girmeye hazırlanırken damadı Erdem Çakoğlu ile karşılaştı. Burada çıkan kavgada Mesut Köseoğlu bıçakla bacağından, Erdem Çakoğlu ise boynundan ve başından yaralandı. Kanlar içinde kalan Erdem Çakoğlu'nun başında bekleyen Mesut Köseoğlu, polise haber verdi. İlk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye götürülen Erdem Çakoğlu, tedavinin ardından taburcu edildi. Adliyeye sevk edilen Mesut Köseoğlu ise tutuklandı. 'SALLAMA' İLE EVE GİTTİ Mesut Köseoğlu hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, 6 yıllık evli olan ve 2 çocukları bulunan Erdem Çakoğlu ile eşinin, zaman zaman tartıştıkları belirtildi. Olay günü yine çiftin evlerinde tartıştığı belirtilen iddianamede, Erdem Çakoğlu'nun eşini darbettiği, bıçakla tehdit ederek evden çıkmasına izin vermediği anlatıldı. Kadının, annesine mesaj atarak yardım istediği, annenin durumu eşi Mesut Köseoğlu'na ilettiği aktarılan iddianamede, kızına ulaşamayan sanığın 'sallama' diye tabir edilen bıçakla eve gittiği ifade edildi. İddianamede, sanığın, dışarıya çıkan damadına, "Sen kimsin benim kızımı rehin alıyorsun" diyerek, bıçakla saldırdığı ve defalarca bıçakladığı öne sürüldü.

'AMACIM KIZIMIN CANINI KURTARMAKTI' 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Mesut Köseoğlu, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Mesut Köseoğlu savunmasında, olay günü kızını eve götürmek için damadının evine gittiğini belirterek, “Benim kız kardeşimi de kocası öldürmüştü. Eşime kızımdan gelen mesajları görünce çok korktum ve evden çıktım. Erdem'le yolda karşılaştık. Bir anda üzerime gelmesini tehdit algıladım. 'Öldüreceğim' gibi laflar kullanınca bıçağın tersiyle, keskin olmayan tarafıyla bacaklarına vurdum. Sonra bana kullandığı kelime üzerine suratına yumruk vurmak istedim. Bıçağın onun yüzünde iz yaptığını gördüm. Onu öldürme kastım olsaydı, insanlardan yardım istemezdim. Kafasını sardım. Öldürme kastım olsaydı, bıçağı boğazına ve kalbine vururdum. Ama ben kan kaybetmesin diye müdahalede bulundum. Ambulansı aradım. Amacım kızımın canını kurtarmaktı" dedi. 'TAMAM YAPTIĞINI YAPTIN' Erdem Çakoğlu ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Yolda giderken sanık beni çağırdı. Arabanın arka kapısından çıkardığı döner bıçağı ile sol ayağıma saldırdı. Sonra başıma birkaç defa vurdu. Başımda, yüzümde büyük kesi oluştu. Kulak arkasında doku kaybı var. Alnımdaki büyük kesik nedeniyle sanığın üzerine kan sıçrayınca panikledi ve saldırıyı sonlandırdı. Ama beni sürükleyerek insanların arasına götürerek 'Ben yaptım' şeklinde elindeki bıçağı havaya kaldırdı. Çevredeki insanların 'Tamam yaptığını yaptın' demesi üzerine beni bıraktı. Tampon yapmaya başladı" diye konuştu.