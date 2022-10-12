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  4. Kızının söylediği söz üzerine öfkeden deliye döndü! 22 genç kız hastanelik oldu

Kızının söylediği söz üzerine öfkeden deliye döndü! 22 genç kız hastanelik oldu

12.10.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de meydana gelen olada babasına ''Neden diğer babalar gibi çalışmıyorsun?'' diyen genç kız babası tarafından dövülerek hastanelik edildi. Başına 10’dan fazla dikiş atılan Rujbin T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, öfkeli baba gözaltına alındı.

Kızının söylediği söz üzerine öfkeden deliye döndü! 22 genç kız hastanelik oldu

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 516. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yıl önce Hakkari’den Kocaeli’ye taşınan 5 kişilik aileden Rujbin T. (22) isimli kadın, 2 ay memleketinde kaldıktan sonra yeniden evine döndü. Genç kadın, evine döndüğü gün babasıyla tartışma yaşadı. İddiaya göre Rujbin T.’nin babası Necman T.’ye ‘Herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?’ diye sormasının ardından öfkelenen baba, kızını darp etmeye başladı. Gözü dönen baba, eline geçirdiği sopayla kızının başına defalarca vurarak yaraladı.

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BABA, GÖZALTINA ALINDI

Evden yükselen sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, eve girerek öfkeli babayı gözaltına aldı.

KAFASINA DİKİŞ ATILDI

Yaralı genç kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Rujbin T., tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başına 10’dan fazla dikiş atılan Rujbin T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(İHA)

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Kocaeli
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