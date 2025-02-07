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Kızının yanağına bir öpücük kondurdu! Dudağındaki ruj kızının yanağını yaktı: " Benim hatamı yapmayın"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.02.2025 17:03
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41 yaşındaki Sarah Davies, kızı Ava'yı dudağında bir ruj varken yanağından öptü ve hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Küçük Ava'nın yanağında yanık oluştu ve kırmızı renkli bir leke kaldı. Doktorlar kızın yanağındaki yanığa annesinin dudağındaki dolgunlaştırıcı parlatıcının neden olduğunu söyledi. Anne Davies sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Benim hatamı yapmayın" diyerek ebeveynlere seslendi.

Kızının yanağına bir öpücük kondurdu! Dudağındaki ruj kızının yanağını yaktı: " Benim hatamı yapmayın"

MYNET|DIŞ HABERLER 41 yaşındaki Sarah Davies isimli bir kadın, kızı Ava'nın yanağına bir öpücük kondurmadan iki saat önce dolgunlaştırıcı etkisi bulunan bir dudak parlatıcısı sürmüştü.

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Kızını yanağından öptükten sonra kızının yanağında kırmızı bir iz belirince şoke olduğunu dile getiren anne Davies, "Ürünü suyla yıkadıktan sonra doğrudan eczaneye gittik. Hemen kızardı. Topikal bir yanma gibiydi.Dudak izini gördüm ve bunun ne olduğunu anladım." dedi.

"SICAKTI VE YANIYORDU"

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Ürünün dudak dışında hiçbir yere sürülmemesi ve çocuklardan uzak tutulması gerektiği belirtilen Davies, "Bir dakika içinde dokunulduğunda sıcaktı, yanıyordu. Kabaracağından emin değildim, eğer yeni doğmuş bir bebekse çok kötü olabilirdi. Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir, bir daha kullanmayacağım" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ruj dudak
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