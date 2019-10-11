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"Kızlar İçin STEM Okulu Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 18:56 | Son Güncelleme

Kocaeli'de kızların fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında aktif rol almalarını hedefleyen proje kapsamında eğitim alan 100'ü Suriyeli 200 kız öğrenci sertifikalarını aldı - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz: - "Şu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Türkiye ve Suriye'nin kız çocuklarının huzuru, güvenliği, rahatı, refahı ve geleceği için çok büyük bir mücadele yürütmektedir"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kızların fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında aktif rol almalarını hedefleyen "Kızlar İçin STEM Okulu Projesi" kapsamında aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 200 kız öğrenciye sertifika verildi.

Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 2 günlük atölye çalışmasına katılan 100'ü Suriyeli 200 kız öğrenciye sertifikalarının verilmesi için tören düzenlendi.

Vali Hüseyin Aksoy, bilim ve cinsiyet eşitliğinin, AB'nin 2030 sürdürülebilir kalkınma gündeminde uluslararası kabul gördüğünü söyledi.

Kızları bilime teşvik etmek için son 15 yıldır çok çaba sarf edildiğini ifade eden Aksoy, buna rağmen günümüzde kadınlar ve kız çocuklarının hala erkeklere göre daha düşük seviyede bu alanlara dahil olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da kız çocuklarını erken yaşlarda bilim, teknoloji, mühendislik, mimarlık ve matematik alanlarında yönlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Projenin en önemli özelliğinin Suriyeli öğrencileri de kapsaması olduğuna dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar gerçekleştirilen her iki aşamada toplam 400 kız öğrenci programa başarıyla dahil edilmiştir. Bu bakımdan proje sayesinde milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin insan odaklı mülteci politikası ve olağanüstü insani tutumu da gözler önüne serilmektedir. Çalışma şartlarının daha rekabetçi hale geldiği günümüz dünyasında ülkelerin kadın ve erkek nüfuslarını çalışma hayatında eşit hiç değilse adaletli düzeyde temsil edilmesi önem taşımaktadır."

Yavuz, geçmişe oranla daha fazla kız öğrencinin eğitim şansına sahip olduğunu ifade etti.

Kız çocuklarının potansiyellerini teknik alanda da ortaya koymalarına katkı sağlayan projenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Yavuz, "Şu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Türkiye ve Suriye'nin kız çocuklarının huzuru, güvenliği, rahatı, refahı ve geleceği için çok büyük bir mücadele yürütmektedir. Burada biz de aynı mücadeleyi toplumsal alanda yürütmeye çalışıyoruz. Bu proje bu nedenle son derece kıymetlidir." diye konuştu.

- "Yeter ki gücünüzü fark edin"

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ise Türkiye'nin milli hedef olarak insan kaynaklarını geliştirmeyi sahiplendiğini kaydetti.

Uluslararası platformda ise altına imza attıkları sürdürülebilir kalkınma hedefleri olduğunu dile getiren Uslu, UNESCO'nun bu idealleri gerçekleştirmek için kurulduğunu bildirdi.

Uslu, katılımcı kız öğrencilerinin Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayarak, "Projenin hedefi, sizlerin pırıl pırıl zihinlerindeki fark edilmeyi bekleyen matematik zekayı ortaya çıkarmak. İçinizdeki bilgisayar mühendisini, yapay zeka mühendisini, rüzgar enerjisi teknisyenini ve daha nicelerini ortaya çıkarma gücünü harekete geçirdik. Siz güçlüsünüz. Yeter ki gücünüzü fark edin ve size ne derse desinler asla geri dönmeyin." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

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