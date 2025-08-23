KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda

Kızların korkulu rüyası: Saç elektriklenmesini önleyen ev yapımı sprey tarifi! Saç elektriklenmesi nasıl önlenir?

Kış aylarında kuruyan hava, yazın ise nem ve yanlış ürün kullanımı saçlarda en sık görülen sorunlardan biri olan elektriklenmeye yol açıyor. Özellikle ince telli saçlarda daha belirgin olan bu durum, hem görüntüyü bozuyor hem de saç bakım rutinini zorlaştırıyor. evde doğal malzemelerle hazırlayacağınız basit bir saç spreyi ile elektriklenmeyi önlemek mümkün…

Kızların korkulu rüyası: Saç elektriklenmesini önleyen ev yapımı sprey tarifi! Saç elektriklenmesi nasıl önlenir?
Sedef Karatay

Saçlarda sık karşılaşan problemler arasında elektriklenmesi gelir. Pahalı kozmetik ürünlere gerek kalmadan, evde doğal malzemelerle hazırlayacağınız basit bir sprey ile saç elektriklenmesini önlemek mümkün.

Kızların korkulu rüyası: Saç elektriklenmesini önleyen ev yapımı sprey tarifi! Saç elektriklenmesi nasıl önlenir? 1

EV YAPIMI SAÇ ELEKTRİKLENMESİNE KARŞI SPREY TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı doğal aloe vera jeli
  • 1 çay kaşığı hindistancevizi yağı (veya argan yağı)

İsteğe bağlı: 2–3 damla lavanta yağı (hoş koku için)

Kızların korkulu rüyası: Saç elektriklenmesini önleyen ev yapımı sprey tarifi! Saç elektriklenmesi nasıl önlenir? 2

YAPILIŞI

  • Ilık suyun içine aloe vera jelini ekleyin ve iyice karıştırın.
  • Hindistancevizi yağı (ya da argan yağı) ekleyip karışımı çalkalayın.
  • Dilerseniz lavanta yağı damlatın.
  • Karışımı bir sprey şişesine doldurun.

UYGULAMA

Duş sonrası nemli saça veya gün içinde elektriklenme olduğunda saç uçlarına hafifçe sıkın. Spreyi kullanmadan önce şişeyi çalkalamayı unutmayın.

Kızların korkulu rüyası: Saç elektriklenmesini önleyen ev yapımı sprey tarifi! Saç elektriklenmesi nasıl önlenir? 3

NEDEN İŞE YARIYOR?

  • Aloe vera, saçı nemlendirerek kabarmayı önler.
  • Doğal yağlar, saç tellerini besleyip koruyucu bir tabaka oluşturur.
  • Böylece saç hem daha parlak görünür hem de elektriklenme azalır.

Kızların korkulu rüyası: Saç elektriklenmesini önleyen ev yapımı sprey tarifi! Saç elektriklenmesi nasıl önlenir? 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserKadınlarda en sık görülen jinekolojik kanser
Cuma: Burçları neler bekliyor?Cuma: Burçları neler bekliyor?

Anahtar Kelimeler:
saç bakım yağı evde saç bakımı saç bakım maskesi saç dökülmesi nasıl önlenir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.