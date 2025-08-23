Kızların korkulu rüyası: Saç elektriklenmesini önleyen ev yapımı sprey tarifi! Saç elektriklenmesi nasıl önlenir?

Saçlarda sık karşılaşan problemler arasında elektriklenmesi gelir. Pahalı kozmetik ürünlere gerek kalmadan, evde doğal malzemelerle hazırlayacağınız basit bir sprey ile saç elektriklenmesini önlemek mümkün.
EV YAPIMI SAÇ ELEKTRİKLENMESİNE KARŞI SPREY TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı doğal aloe vera jeli
- 1 çay kaşığı hindistancevizi yağı (veya argan yağı)
İsteğe bağlı: 2–3 damla lavanta yağı (hoş koku için)
YAPILIŞI
- Ilık suyun içine aloe vera jelini ekleyin ve iyice karıştırın.
- Hindistancevizi yağı (ya da argan yağı) ekleyip karışımı çalkalayın.
- Dilerseniz lavanta yağı damlatın.
- Karışımı bir sprey şişesine doldurun.
UYGULAMA
Duş sonrası nemli saça veya gün içinde elektriklenme olduğunda saç uçlarına hafifçe sıkın. Spreyi kullanmadan önce şişeyi çalkalamayı unutmayın.
NEDEN İŞE YARIYOR?
- Aloe vera, saçı nemlendirerek kabarmayı önler.
- Doğal yağlar, saç tellerini besleyip koruyucu bir tabaka oluşturur.
- Böylece saç hem daha parlak görünür hem de elektriklenme azalır.
