KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan hemşireden acı haber

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle İzmir’de hastaneye kaldırılan M.Y. isimli kadın, hayatını kaybetti. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinin ardından yoğun bakım servisine kaldırılan M.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden hastaya Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin kesin olarak tanısının konmadığı, M.Y.’nin Balıkesir’de hemşirelik yaptığı öğrenildi.