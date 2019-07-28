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KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan hemşireden acı haber

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

Balıkesir’de hemşirelik yaptığı öğrenilen M.Y isimli kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle İzmir’de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle İzmir’de hastaneye kaldırılan M.Y.

Balıkesir’de hemşirelik yaptığı öğrenilen M.Y isimli kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle İzmir’de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle İzmir’de hastaneye kaldırılan M.Y. isimli kadın, hayatını kaybetti. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinin ardından yoğun bakım servisine kaldırılan M.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden hastaya Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin kesin olarak tanısının konmadığı, M.Y.’nin Balıkesir’de hemşirelik yaptığı öğrenildi.

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