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KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan Pompeo’ya mektup

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya İnsan Hakları konusunda mektup gönderdi.KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri (ABD) Bakanlığı’nın her yıl yayınladığı “Kıbrıs 2018 İnsan Hakları Raporu”na ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bir mektup gönderdi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya İnsan Hakları konusunda mektup gönderdi.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri (ABD) Bakanlığı’nın her yıl yayınladığı “Kıbrıs 2018 İnsan Hakları Raporu”na ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bir mektup gönderdi. Mektupta, Kuzey Kıbrıs’a ilişkin olumlu addedilen hususlar memnuniyetle karşılanırken, diğer yandan Kıbrıs Türk tarafının görüş ve yapıcı eleştirileri ortaya konuldu ve insan hakları konusunda ülkemizi daha ileri bir noktaya getirmek için yapılan çalışmalara değinildi.
"İzolasyonun raporda yer almayışı büyük eksiklik"
Bakan Özersay, “Adadaki en önemli insan hakları ihlali olan Kıbrıs Türk tarafı üzerinde uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonun raporda yer almayışı, söz konusu raporun büyük bir eksikliğidir. Kıbrıslı Türklerin hayatlarının her alanına sirayet eden izolasyon, adadaki iki taraf arasındaki derin güven krizini besleyerek, müzakereye dayalı bir çözüme ulaşılmasına engel oluyor” dedi.
Özersay, “GKRY’nin turizm, sanat, spor, vb. alanlarda uyguladığı engellemeler Bakanlığımızın girişimleri sonucunda rapora girdi. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz”. Özersay, bu konuda özellikle raporlama dönemi olan 2018 yılına ait somut örnekleri muhatabıyla paylaştı.
"İnsan hakları standartlarına önem atfediyoruz"
Özersay, “Kabul edilmez statüko nedeniyle Kıbrıs Türk tarafı olarak uluslararası insan hakları enstrümanlarına taraf olamıyoruz ancak, buna rağmen, KKTC olarak insan haklarına büyük önem atfediyoruz ve ülkemizi bu konuda daha iyi bir noktaya getirmeye yönelik çalışmalar yürütürken, hem komşumuz Kıbrıs Rum tarafı hem de diğer uluslararası aktörlerle doğrudan işbirliği yapmaya hazırız” dedi. Bakan Özersay, başta ABD ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği olmak üzere uluslararası aktörlerle, insan ticareti, terörle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ev içi şiddet gibi konularda işbirliği içinde olduğumuzu ve bu işbirliklerini daha da ileriye götürmeye hazır olduğumuzu söyledi.
Bakan Özersay, mektubunda ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ileriki raporlarında adadaki insan hakları durumunu en doğru şekilde yansıtmak adına ABD ile var olan iletişim ve işbirliğini daha ileriye taşımayı arzuladığımızı belirterek uluslararası insan hakları enstrümanları, uygulamaları ve standartlarına bağlılığımızı vurguladı.

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