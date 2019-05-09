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KKTC Başbakanı Erhürman istifasını sundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 10:38 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, koalisyon ortağı Halkın Partisi’nin hükümetten çekilmesinin ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Rauf Denktaş Üniversitesi arazisi ile ilgili ihale usulüne uygun olmadığının ortaya çıkması üzerine, hükümetin koalisyon ortağı Halkın Partisi (HP) hükümetten çekildiğini duyurmuştu.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, koalisyon ortağı Halkın Partisi’nin hükümetten çekilmesinin ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.
KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Rauf Denktaş Üniversitesi arazisi ile ilgili ihale usulüne uygun olmadığının ortaya çıkması üzerine, hükümetin koalisyon ortağı Halkın Partisi (HP) hükümetten çekildiğini duyurmuştu. KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, koalisyon ortağı Halkın Partisi’nin hükümetten çekilmesinin ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, Erhürman’dan yeni hükümet kuruluncaya kadar görevine devam etmesini istedi. Akıncı, siyasi parti temsilcileriyle görüşecek. Parti temsilcileriyle görüşeceğini belirten Akıncı, en kısa sürede meclisten bir çoğunluk hükümetinin çıkmasını temenni ettiğini kaydetti.
KKTC, 2018 erken genel seçiminin ardından Erhürman’ın Başbakanlığında kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Halkın Partisi (HP) Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti’den (DP) oluşan Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 16 Şubat’ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ocak 2018’de yapılan milletvekilliği erken genel seçimlerinde Cumhuriyet Meclisine 6 parti temsil hakkı kazanmıştı. Seçimlerde Ulusal Birlik Partisi (UBP) 21,Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, Halkın Partisi (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3, Demokrasi Partisi (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekili meclise girmeye hak kazanmıştı.

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