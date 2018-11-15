KKTC Başbakanı Erhürman: Siyasi eşitlik, adil ve kalıcı çözümde olmazsa olmaz

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, siyasi eşitliğin, adil ve kalıcı çözümde olmazsa olmaz nitelikte olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, yok sayan, kararların alınma süreçlerinde onları öteleyen herhangi bir çözüm yönteminin bu adada kalıcı, sürdürülebilir olmayacağı işleyen bir federasyon modeli yaratmayacağı herkes tarafından bilinmektedir" dedi.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, KKTC'nin 35'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ülke olarak ciddi ekonomik sıkıntıların göğüslenmek zorunda olunduğu dönemde Cumhuriyet Bayramı'nın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erhürman, "Kıbrıs Türk halkı nasıl ki çok daha zor koşullarda el ele vererek, biz olma bilinciyle özveriyle dayanışmayla bir sürü sorunları aştı bugün de yaşadığımız sorunları aşacağız. Kıbrıs Türk halkı bu adada alnı açık, onurlu şekilde varoluşunu sonsuza kadar devam ettirecek. Bugün itibarıyla hem mutluyuz hem gururluyuz hem de nerelerde hata yaptık, nerelerde başarıszlığımız ya da başarımız var tüm bunların muhasebesini yapıyoruz ve hep beraber özgüvenle ileriye umutla bakıyoruz" diye konuştu.

'KIBRIS TÜRK HALKININ SİYASİ EŞİTLİĞİ ÖNEMLİ'

KKTC Başbakanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bir yandan acil ve kalıcı çözüme ulaşmak için çaba gösterdiğini diğer yandan da adil ve kalıcı çözüme ulaşıldıktan sonra ihtiyaç duyulacak sosyal ve ekonomik kalkınma adımlarını atmaya çalıştığını kaydederek, şunları söyledi: "Dolayısıyla herhangi biri diğerinden bizi alıkoymamak durumunda. Tabi altını çiziyoruz, adil ve kalıcı bir çözüm isteğimizin en önemli unsurlarından biri hiç kuşkusuz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğidir. Siyasi eşitlik adil ve kalıcı bir çözümde olmazsa olmaz niteliktedir. Kıbrıs Türk halkı için de böyledir. Kurulacak olan yapının sürdürülebilirliğinin sağlanması için de böyledir çünkü Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, yok sayan, kararların alınma süreçlerinde onları öteleyen herhangi bir çözüm yönteminin bu adada kalıcı ve sürdürülebilir olmayacağı, işleyen bir federasyon modeli yaratmayacağı herkes tarafından bilinmektedir."

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