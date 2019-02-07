KKTC Başbakanı Erhürman, Soylu’yu kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, FETÖ ile mücadele konusunda “Türkiye Cumhuriyeti’nin bu alanlarda yaşadığı sorunlar elbette bizim de sorunlarımız” dedi.

KKTC Başbakanı Erhürman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Başbakanlık’ta kabul etti. Kabulde, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı. Soylu’yu KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erhürman, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin bir başka ülke ile kıyaslanamayacağını söyledi. Adli, göç ve sahil güvenliği konusunda Türkiye’nin deneyimlerinden yararlanacaklarını ifade eden Erhürman, bu işbirliğinin çok daha ileriye taşınması gerektiğine inandığını vurguladı.

FETÖ ile mücadele

KKTC Başbakanı Erhürman, KKTC’nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda çok hızlı harekete geçtiğini belirterek “Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti ile çok yakın iş birliği içerisinde yürütülecek bir çalışma. Birçok veri orada ve o verilerden yararlanmak gerekiyor. Bu konuda çok iyi bir iş birliği kurulduğunu özellikle bu iş birliğinin son dönemde daha da geliştiği bilgisine sahibim. Bu beni çok mutlu ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu alanlarda yaşadığı sorunlar elbette bizim de sorunlarımız” diye konuştu.