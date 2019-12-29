KKTC Başbakanı Tatar: "Rum yönetiminin Hafter ile iş birliği kabul edilemez"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) darbeci General Halife Hafter yönetimi ile iş birliği içinde bulunmasının kabul edilemez bir tutum olduğunu bildirdi.

Başbakan Tatar, Hafter yanlısı Libyalı siyasetçilerin Rum yönetimiyle geliştirdikleri ve Türkiye karşıtlığını esas alan ilişkilere dair yazılı açıklama yaptı.

Tatar, "GKRY'nin, Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesi için Libya'da dünyanın tanıdığı yönetime karşı savaş veren darbeci General Hafter yönetimi ile iş birliğine girişmesi kabul edilemez bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz jeopolitiğine ilişkin gelişmeleri yakından takip etiklerinin altını çizen Tatar, Türkiye ile ulusal ve stratejik çıkarların korunmasında kararlı olduklarını vurguladı.

Hafter yanlısı Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in GKRY temaslarını ve Türkiye karşıtı siyasal arayışlarını endişeyle izlediklerine dikkati çeken Tatar, "Bahse konu ziyaret, Kıbrıs sorununa yaklaşımımızı ve dış politikamızı bir uçtan diğer uca Akdeniz'e bakan geniş bir anlayışla değerlendirmenin zorunlu olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.