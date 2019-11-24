HABER

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Berlin’e gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2019 09:26 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştireceği üçlü görüşme için bugün Almanya’nın başkenti Berlin’e gidiyor.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştireceği üçlü görüşme için bugün Berlin’e gidiyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştireceği üçlü görüşme için bugün Almanya’nın başkenti Berlin’e gidiyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştireceği üçlü görüşme için bugün Berlin’e gidiyor. Akıncı, Lefkoşa Ercan Havaalanı’nda basına açıklama yaptıktan sonra yerel saatle 15.05’te KKTC’den ayrılacak. Akıncı, Berlin’de BM Genel Sekreteri Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis ile yarın akşam görüşerek. Akıncı, Salı günü öğle saatlerinde Berlin’den ayrılarak yerel saatle 20.30’da KKTC’ye dönecek.
BM Sekreteri Guterres’in ev sahipliğindeki üçlü toplantının Adlon Hotel Kempinski’de yapılması öngörülüyor.

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!
Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattıRahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Tartışmaya hazırımKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Tartışmaya hazırım

En Çok Okunan Haberler

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Diğer Haberler
Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Her ortamda tartışmaya hazırım

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Tartışmaya hazırım

AK Parti'li Turan'dan CHP'ye olay gönderme! 'Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP'

AK Parti'den olay gönderme: Game of CHP

Fahrettin Altun: “Milletimizin vicdanına havale ediyoruz”

'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddialarına bir yanıt daha!

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Beştepe'de Erdoğan'la görüşen isim Muharrem İnce iddiasına ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yanıt

Muharrem İnce'den yeni tweet! Yarına işaret etti

Muharrem İnce sosyal medyadan duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.