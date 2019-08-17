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KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ülkenin en ünlü inşaat şirketlerinden birinin sahibi olan iş insanı Mehmet E. ile iktidar partisi, Ulusal Birlik Partisi'nin Girne İlçe Başkanı da olan tasdik memuru (noter görevlisi) Serdar Ö., sattıkları daireleri, 'sahte vekâletname' ile tekrardan şirket üzerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

KKTC'de, geniş yankı bulan olay, 24 Temmuz 2019'da polisin başlattığı bir soruşturma ile ortaya çıktı. Mehmet E.'nin şirketinden daire alan bir vatandaş, dolandırıldığı iddiasıyla polise gitti. Soruşturma kapsamında, Mehmet E.'nin, dairenin satışını yaptıktan sonra kayınbiraderi olan tasdik memuru Serdar Ö. ile hazırladıkları 'sahte vekâletname' ile daireyi yeniden şirket üzerine geçirdikleri belirlendi.

ŞİKAYET SAYISI ARTIYOR

Bunun üzerine, Mehmet E. ile Serdar Ö., ‘sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla mal temini’ iddiası ile gözaltına alındı. Yapılan geniş çaplı incelemelerde, bugüne kadar 19 daire ve 4 dükkânın sahte evraklarla el değiştirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan Mehmet E. ile Serdar Ö. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilisi, Mehmet E.'nin bilgisayarında yapılan incelemede 30 adet sahte vekâletnamenin bulunduğunu belirtti. Polisin 25 kişiden olayla ilgili ifade aldığını belirten aynı yetkili, 'şikâyetçi sayısının 18'e çıktığını' söyledi.

'TARİHTE BÖYLE OLAY YOK'

Polis, mahkemeden zanlılar için 7 gün gözaltı süresi istedi. Yargıç Meltem Dündar da, zanlıların serbest kalması durumunda tahkikata etki edebileceği gerekçesiyle, gözaltı süresinin 7 gün olmasına karar verdi.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği de, olay üzerine harekete geçti. Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, "Bu olay çok üzücü. KKTC tarihinde böyle bir olay olmadı" dedi. Yaşananların inşaat sektörüne zarar vereceğini ifade eden Cafer, "Devlet bir an önce önlem almalıdır" dedi.

KKTC medyası; olayla ilgili olarak yüzlerce dosyanın da inceleme altında olduğunu yazdı.

Kaynak: DHA

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