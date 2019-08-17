KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

KKTC'de, geniş yankı bulan olay, 24 Temmuz 2019'da polisin başlattığı bir soruşturma ile ortaya çıktı. Mehmet E.'nin şirketinden daire alan bir vatandaş, dolandırıldığı iddiasıyla polise gitti. Soruşturma kapsamında, Mehmet E.'nin, dairenin satışını yaptıktan sonra kayınbiraderi olan tasdik memuru Serdar Ö. ile hazırladıkları 'sahte vekâletname' ile daireyi yeniden şirket üzerine geçirdikleri belirlendi.

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Bunun üzerine, Mehmet E. ile Serdar Ö., ‘sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla mal temini’ iddiası ile gözaltına alındı. Yapılan geniş çaplı incelemelerde, bugüne kadar 19 daire ve 4 dükkânın sahte evraklarla el değiştirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan Mehmet E. ile Serdar Ö. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilisi, Mehmet E.'nin bilgisayarında yapılan incelemede 30 adet sahte vekâletnamenin bulunduğunu belirtti. Polisin 25 kişiden olayla ilgili ifade aldığını belirten aynı yetkili, 'şikâyetçi sayısının 18'e çıktığını' söyledi.